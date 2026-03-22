Остання дорога Патріарха: у Києві прощаються з Філаретом (відео)

Поховання Патріарха Філарета

Сьогодні, 22 березня 2026 року, Україна проводжає в останню земну дорогу почесного Патріарха Філарета. Він відійшов у вічність на 98-му році життя, залишивши по собі незалежну помісну церкву та мільйони вірян, для яких став символом залізної волі.

Кореспонденти ТСН ведуть репортаж з місця подій.

Жалобний ранок розпочався о 8:30 у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі. Саме тут, розпочалася заупокійна Божественна літургія. Службу очолює Митрополит Київський і всієї України Епіфаній у співслужінні з єпископатом ПЦУ.

Над труною безперервно звучать молитви, а атмосфера сповнена важкої скорботи та водночас величі.

Тим часом у Володимирському соборі готуються до поховання Філарета. Наразі у соборі небагато людей.

Напередодні саме Володимирський собор був зачинений, що буває вкрай рідко. Все через те, що готували місце для поховання. Воно в самому приміщенні і нині його можуть уже побачити віряни.

Близько 11:00 розпочнеться перенесення тіла спочилого ієрарха. Жалобна процесія вирушить від Михайлівського монастиря. Маршрут лягає через Софіївську площу — місце, де у 2018 році завдяки непохитності Філарета відбувся історичний Об’єднавчий собор.

Кінцевою точкою маршруту є Володимирський кафедральний собор. Вибір місця поховання є глибоко символічним — саме тут Патріарх Філарет прослужив понад шість десятиліть, звідси він звертався до нації у найважчі часи.

На території Володимирського собору відбудеться довершення чину відспівування. Згідно з останньою волею та церковними канонами, Патріарха поховають на території храму, який став для нього другою домівкою.

Вдячність нації та слова перших осіб

Напередодні вшанувати пам’ять Філарета прийшло вище керівництво держави. Президент Володимир Зеленський назвав Патріарха людиною, без чиєї наполегливості неможливо уявити українську самостійність. Свої співчуття висловили також Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та колишні президенти України, підкреслюючи, що з Філаретом пішла ціла епоха.

Митрополит Епіфаній під час проповіді наголосив, що Москва ніколи не пробачить Патріарху його вибору, але Україна завжди пам’ятатиме його як того, хто розірвав духовне ярмо «русского міра».

Земний шлях Михайла Антоновича Денисенка, який став Патріархом Філаретом, завершується там, де він боровся — у вільному Києві, у вільній Церкві.

Що відомо про покійного патріарха Філарета

20 березня у Києві на 98-му році життя помер колишній предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет. Причиною смерті стали наслідки загострення хронічних хвороб.

Михайло Денисенко народився 23 січня 1929 року у селі Благодатне на Донбасі. Його родина потрапила під радянські репресії, а дід загинув під час Голодомору.

У січні 1950 року чоловік прийняв чернечий постриг з ім’ям Філарет і приєднався до РПЦ. У 1960 роках молодого ієрарха призначили керувати справами Українського Екзархату.

У жовтні 1990 року митрополита Філарета обрали настоятелем УПЦ КП, і він став «Митрополитом Київським і усієї України».

