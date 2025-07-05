Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський назвав розмову з президентом США Дональдом Трампом, ймовірно, найкращою за весь час.

Про це він повідомив у вечірньому зверненні.

За його словами, Україна запускає спільне виробництво зброї в Данії та укладає масштабні оборонні угоди зі США.

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Зеленський наголосив, що підписано перший великий контракт на спільне виготовлення озброєнь на території Данії — це стане першим прикладом виробництва української зброї за межами країни. До співпраці планують долучити й інші партнери.

«Данська модель інвестицій у власне українське виробництво тут, у нас, на нашій землі довела свою ефективність. Спільна робота на території Данії і, згодом, в інших країнах, які є ключовими партнерами, дає ще більший масштаб. Це стосується і дронів, і багатьох інших необхідних видів зброї», — наголосив президент.

Особливу увагу Україна приділяє дронам, зокрема дронам-перехоплювачам. Зеленський повідомив, що зі США досягнуто домовленості про масштабне розширення спільної роботи в цій сфері. Йдеться про постачання сотень тисяч дронів цього року та ще більшої кількості у 2026-му.

«Це очевидний наш пріоритет. Завдання для всієї нашої держави, для Сил оборони України, для всіх бізнесів, які працюють саме за цим напрямком, буквально щотижня давати більше результатів. Більше результатів щодо дронів передусім перехоплювачів», — резюмував Зеленський.

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Особливий акцент — на тренування операторів і підвищення ефективності використання перехоплювачів на фронті.

Нагадаємо, за словами президента, під час останньої масованої повітряної атаки на Україну у ніч проти 4 липня десятки російських безпілотників було збито дронами-перехоплювачами.

Зеленський сказав, що поставлено чітке завдання збільшити виробництво саме дронів-перехоплювачів та масштабувати навчання та підготовку операторів таких дронів.

Він також наголосив на критичній важливості продовження військової допомоги від США, зокрема в постачанні систем протиповітряної оборони Patriot і ракет PAC-3, які Європа не може надати в необхідних обсягах.

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