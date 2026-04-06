Зупинення блока Слав’янської ТЕС у Миколаївці через погіршення безпеки / © Вікіпедія

Слов’янська теплоелектростанція у місті Миколаївка поблизу Слов’янська Донецької області призупинила роботу через погіршення безпекової ситуації.

Про це повідомляє телеграм-канал Миколаївка Online.

Момент зупинення ТЕС зафіксовано на відео.

Це була остання чинна ТЕС на Донеччині, яка працювала під контролем України.

Блок станції було зупинено для безпеки співробітників через загострення ситуації в місті Миколаївка.

«Сильні енергетики Слов’янки: грамотні та професійні. Частина персоналу продовжить роботу на станції, забезпечуючи транзит електроенергії та подавання питної води для міста. Ставок охолоджувального водосховища також продовжить господарську діяльність: №1 та №2 орендує приватне підприємство "Донбассрыбпром"», — йдеться у повідомленні керівництва ТЕС.

За словами співробітників, рішення про зупинення блоку ухвалювалося у суворій відповідності з розпорядженням керівництва ПАТ «Донбасенерго» від 30 березня 2026 року для збереження життя та здоров’я працівників.

Історія Слов’янської ТЕС

Слов’янська ТЕС має довгу історію та бере свій початок від 1951 року. Слов’янська теплоелектростанція (ТЕС) до 1993 року мала назву Слов’янська ГРЕС ім. 50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції. Це конденсаційна електростанція у місті Миколаївка на Донеччині.

Зупинення роботи ТЕС стало знаковим етапом для енергетичної системи регіону та історії станції.

«Сумний момент, але це вже увійшло в історію Слов’янського Донбасенерго… Усім бажаю моральної витримки в цей перехідний період і знайти себе далі в житті», — йдеться у заяві керівництва ТЕС.

Нагадаємо, як зазначали військові експерти, російська армія наразі неспроможна здійснити швидкий наземний наступ на український «пояс фортець» (агломерація Слов’янськ-Краматорськ-Костянтинівка-Дружківка). Організація таких дій з півночі або сходу можлива не раніше ніж за кілька місяців.