Укрaїнa
187
2 хв

Останнім часом ГУР під керівництвом Буданова перевершило саме себе, - блогер про «вибухові» акції розвідників

Головне управління розвідки Міністерства оборони України “запалює вогні” — відомство генерала Кирила Буданова відзначилось низкою бойових операцій, перевершивши само себе.

Останнім часом ГУР під керівництвом Буданова перевершило саме себе, - блогер про «вибухові» акції розвідників

Таке переконання висловив блогер Сергій Наумович.

“ГУР важко назвати «тихою гаванню». Інформація про «вибухові» акції розвідників з’являється з дивовижною регулярністю. Але, схоже, що останні пару тижнів відомство Буданова перевершило само себе: святковий салют на честь 33-ї річниці Головного управління розвідки тривав кілька днів. Вибухнули одразу два газогони в Пензі, магістральний нафтопровід під Саратовом та військова частина аж біля Хабаровська. Челенж підтримали гурівські хакери, які поклали сервери «ростелекома», «лукойла» та «к-корп»”, – перелічив Наумович.

Він нагадав, що такий “насичений” тиждень закінчився серією атак гурівських дронів – цього разу постраждала залізнична логістика. Встали одразу два напрямки: Орел – Курськ і Псков – Санкт Петербург.

“Вибухнув черговий НПЗ аж в Башкортостані. На цьому тлі знищення чергового ЗРК виглядало просто як рутина. Також хакери ГУР провели DDOS-атаку на сервери центральної виборчої комісії РФ та платформі електронного голосування. Це вже підтвердили в російському ЦВК. Скільки саме людей не змогло проголосувати на місцевих виборах, які в тому числі незаконно проводяться на ТОТ, достеменно невідомо, але тенденція приємна”, – написав блогер.

Наостанок він підкреслив свіжу новину – серію вибухів в місці дислокації 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти біля Владивостока.

“Цю частину добре пам’ятаємо за звірствами в Київській області, боях під Покровськом і Маріуполем. Самі росіяни пишуть, що це черговий «інцидент з газовим обладнанням». Буданов хитро посміхається — в ГУР хороші газовики. Одночасно з’явилась інформація про «спільні проекти» ГУР і Третього армійського корпусу”, – зазначив Сергій Наумович.

Вишенькою на торті, за його словами, став особистий візит спецпредставника президента США Кіта Келлога на «Острів» — резиденцію відомства Буданова.

“Зрозуміло, що центральною темою розмови були аж ніяк не відвідини пам’ятника коту Гюнтеру. Хоча і він, навіть посметрно, зміг вчергове зігрітися в променях слави. Воопщім, активність ГУР на фронті та в дипломатичній царині свідчить про початок нової фази. Чого саме — сподіваюсь знатимемо найближчим часом”, - резюмував блогер.

