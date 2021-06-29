Останній день червня буде спекотним і з грозовими дощами: прогноз погоди в Україні на середу

Останній день червня буде спекотним і з грозовими дощами: прогноз погоди в Україні на середу

Найспекотніше буде на Закарпатті - до +34°.

В останній день першого літнього місяця, 30 червня, в Україні буде мінливо хмарна та тепла погода, місцями буде спекотно, а подекуди ітимуть короткочасні грозові дощі.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра в країні вночі буде без опадів, вдень очікуються окремі короткочасні дощі, грози. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 27-32°, на Закарпатті до 34°, на півночі Лівобережжя місцями 24-26°, у Карпатах вночі 7-12°, вдень 15-20°.

У Києві 30 червня вночі буде сухо, вдень окремі короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 28-30°.

Нагадаємо, що народний синоптик Леонід Горбань прогнозує цього року доволі спекотне літо, але з дощами та грозами.

Метеозалежність: дощі із блискавицями, шквальні вітри і спека – якою буде погода наступного тижня

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання