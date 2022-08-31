Останній день літа потішить теплом: прогноз погоди в Україні на 31 серпня

Погода сьогодні буде мінливо хмарною.

У середу, 31 серпня, в Україні буде переважно сухо та тепло.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 31 серпня в країні буде переважно без опадів, лише у південних областях вдень місцями очікується невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 22-27°, у східній та південній частині 29-34°.

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У Києві 31 серпня буде сухо. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 23-25°.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на вересень 2022 року.

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