Останній день місяця буде сонячним, але з нічними заморозками: прогноз погоди в Україні на 30 вересня

Останній день місяця буде сонячним, але з нічними заморозками: прогноз погоди в Україні на 30 вересня

У північних областях вночі та вранці місцями туман.

У четвер, 30 вересня, в Україні буде сонячна, але холодна погода, вночі у більшості регіонів очікуються заморозки.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра в країні буде без опадів, лише на крайньому заході країни вдень місцями невеликий дощ. У північних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер східний, південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту та подекуди (у північно-східній частині повсюди) у повітрі заморозки 0-5°, у західних областях та на узбережжі морів 3-8° тепла, вдень 11-16° тепла, на Закарпатті до 19°.

У Києві 30 вересня також буде сухо. Вітер східний, південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 12-14°. Вночі 30 вересня та 1-3 жовтня по області очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-5° та подекуди у повітрі 0-2° (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у середині жовтня очікуються заморозки, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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