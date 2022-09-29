Останній день місяця порадує теплом: прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 30 вересня

Найближчі два дні очікуються в Україні дуже теплими попри можливі дощі.

Останній день вересня буде з дуже комфортною погодою.

Про це повідомила синоптикиня Наталя Діденко.

Так, за її прогнозом, 30 вересня, на Віри, Надії, Любові та Софії, температура повітря в Україні становитиме 18-23°, на сході до 24°, а на півдні місцями аж до 25-27°. Трохи свіжіше буде у західних областях, проте й там досить комфортно - 16-21°.

Дощі пройдуть вночі: на півночі, у центрі та на півдні країни. Вдень 30 вересня дощитиме у центральній частині, на крайньому заході, на Харківщині, Полтавщині, у Дніпрі з районами. На решті території в денні години буде без істотних опадів.

Також читайте Народний синоптик прогнозує зміну погоди в Україні: коли та на що чекати

У Києві 30 вересня температура повітря очікується аж на рівні 19-21°. Дощ у столиці пройде лише найближчої ночі, а завтра вдень буде приємна вогкість та комфортне тепло.

Тепла погода ще побуде в суботу, а ось у неділю, 2 жовтня, небо затягне дощовими хмарами та похолоднішає.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі спростували фейк щодо прогнозів про надзвичайно сувору зиму.

Читайте також: