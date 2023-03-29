УПЦ МП виселяють з Києво-Печерської Лаври: всі подробиці (оновлюється)

Духівництво Української православної церкви, афільованої з Московським патріархатом, 29 березня має остаточно залишити Києво-Печерську Лавру. Після розірвання договору на оренду території Лаври в УПЦ МП було 20 днів на виселення.

Увесь цей час на території національного заповідника працювала комісія Міністерства культури, яка перевіряла, чи всі цінності на місці. 30 березня розпочне роботу ще одна комісія, що розпочне передавати майно від монастиря до держави.

Як повідомляє кореспондент ТСН з Лаври, у середу вміст багажників усіх машин, які виїжджають з території Лаври, перевіряє поліція.

"Речі пакують і вивозять з Лаври, автомобілі виїжджають. Доволі багато людей йде в нижню Лавру, це віряни Московського патріархату. Вони приїжджають з усієї України, тому що сьогодні історична подія - останнє ранкове богослужіння в Лаврі, яке проводять священики Московського патріархату. Люди не всі навіть помістилися в храм. Це не кияни - люди приїхали з усієї України, навіть з Закарпаття, Дніпропетровської області. Не сказати, що агресивно ставляться - вони трохи розгублені і не розуміють, чому так відбувається", - розповів кореспондент ТСН.

Фото: ТСН.ua

Священик УПЦ МП з Дніпропетровської області заявив, що монахам поки що не варто йти з Лаври:

"Я знаю і відчуваю, що ми нікуди не підемо, це святиня, вона законна, канонічної церкви, віруючих людей. Якщо цієї святині не буде, якщо вона буде захоплена, люди сюди перестануть приїжджати на паломництво, на молитву".

Фото: ТСН.ua

Настоятель монастиря УПЦ МП у Києво-Печерській Лаврі митрополит Павло (якого за любов до дорогих авто називають "Паша-мерседес") залишив Лавру після служби на своєму "Мерседесі". Відповідне відео оприлюднив журналіст BBC News Ukrainian Віталій Червоненко.

Своєю чергою, заступник генерального директора заповідника Києво-Печерська Лавра Костянтин Крайній розповів про порушення, виявлені у Лаврі ревізією Мінкультури:

"Протягом грудня-січня працювала міжвідомча комісія Міністерства культури та інформаційної політики, яка перевіряла виконання усіх угод. В першу чергу, це неузгоджена перебудова, новобудови на території. Було відмічено, які саме пам'ятки були перебудовані. Також передача певних приміщень у субаренду без узгодження. Держава дала в оренду безоплатно, в користування церковним інституціям, але це потрібно було узгоджувати з відповідними державними органами".

Крайній зазначив, що термін користування Лаврою спливає в УПЦ МП до кінця дня:

"З завтрашнього дня починає працювати згідно наказу Міністерства культури та інформаційної політики України спеціальна комісія з прийому і передачі об'єктів. Їх 79, це дуже тривалий час, треба всі ці об'єкти, приміщення, окремі споруди прийняти на баланс держави... Вони припиняють користуватися, а коли звільнять - це буде вирішуватися комісією".

На запитання, чи на місці мощі святих, він відповів: "Звісно. Печери - це святиня і кладовище, де спочивають ці мощі. Ніяких питань про печери не піднімається".

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