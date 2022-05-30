Останній день весни буде теплим: прогноз погоди в Україні на вівторок, 31 травня

Останній день весни буде теплим: прогноз погоди в Україні на вівторок, 31 травня

Останній день весни, 31 травня, буде теплим, у деяких регіонах можливі грозові дощі.

Погода буде мінливо хмарною.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 31 травня в країні очікуються невеликі, на північному сході та сході країни помірні дощі, окремі грози, вдень у більшості західних, Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областях без опадів. Вітер північний, північно-західний, 7-12 м/с. Температура у південно-східних та східних областях вночі 13-18°, вдень 26-31°, на решті території вночі 9-14°, у західних та Житомирській областях 6-11°, вдень 23-28°, у західних та північних областях 20-25°.

У Києві 31 травня вночі також ітиме невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 21-23°.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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