Останній день весни поллє дощем з грозами: прогноз погоди на 31 травня

В останній день весни, 31 травня, в окремих регіонах пройдуть дощі, місцями з грозами. Денна температура становитиме від 20 до 28 градусів.
Очікуються невеликі, на північному сході та сході країни помірні дощі, окремі грози. Вдень у більшості західних, Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областях без опадів.
Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.
Температура у південно-східних та східних областях удень 26-31 градус, у західних та Житомирській областях 23-28 градусів, у західних та північних областях 20-25 градусів.
Вітер північний, північно-західний, 7-12 м/с.
У Київській області у вівторок удень без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура в області вдень 20-25 градусів.
У Києві без опадів. Температура вдень буде 21-23 градуси.
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