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Останній дзвінок 2025 року: коли почнуться літні канікули у школах
Літні канікули офіційно розпочнуться 1 липня, а вже 1 вересня учні повернуться до шкільних парт.
Міністерство освіти та науки України офіційно затвердило завершення навчального року 30 червня 2025.
Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів України № 841 від 23 липня 2024 року.
Останній дзвоник у більшості шкіл пролунає 30 травня, але червень залишається робочим — учні зможуть завершити програму, ліквідувати академборги або підготуватися до іспитів.
Цього року деякі школи змінили графік канікул, перенісши весняні на 16–23 квітня — у зв’язку з Великоднем. Інші залишили традиційний березневий відпочинок або скоротили його.
Повноцінні літні канікули почнуться 1 липня і триватимуть до 31 серпня. А вже 1 вересня школярі знову повернуться за парти.
Нагадаємо, у Тернополі школярка принесла до навчального закладу наркотики.