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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Останній дзвінок 2025 року: коли почнуться літні канікули у школах

Літні канікули офіційно розпочнуться 1 липня, а вже 1 вересня учні повернуться до шкільних парт.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Останній дзвінок 2025 року

Літні канікули 2025 / © Pexels

Міністерство освіти та науки України офіційно затвердило завершення навчального року 30 червня 2025.

Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів України № 841 від 23 липня 2024 року.

Останній дзвоник у більшості шкіл пролунає 30 травня, але червень залишається робочим — учні зможуть завершити програму, ліквідувати академборги або підготуватися до іспитів.

Цього року деякі школи змінили графік канікул, перенісши весняні на 16–23 квітня — у зв’язку з Великоднем. Інші залишили традиційний березневий відпочинок або скоротили його.

Повноцінні літні канікули почнуться 1 липня і триватимуть до 31 серпня. А вже 1 вересня школярі знову повернуться за парти.

Нагадаємо, у Тернополі школярка принесла до навчального закладу наркотики.

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