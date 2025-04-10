Останній дзвінок 2025 року: коли почнуться літні канікули у школах

Літні канікули 2025 / © Pexels

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Міністерство освіти та науки України офіційно затвердило завершення навчального року 30 червня 2025.

Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів України № 841 від 23 липня 2024 року.

Останній дзвоник у більшості шкіл пролунає 30 травня, але червень залишається робочим — учні зможуть завершити програму, ліквідувати академборги або підготуватися до іспитів.

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Цього року деякі школи змінили графік канікул, перенісши весняні на 16–23 квітня — у зв’язку з Великоднем. Інші залишили традиційний березневий відпочинок або скоротили його.

Повноцінні літні канікули почнуться 1 липня і триватимуть до 31 серпня. А вже 1 вересня школярі знову повернуться за парти.

Нагадаємо, у Тернополі школярка принесла до навчального закладу наркотики.