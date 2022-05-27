Останній дзвоник в Україні школярам дали онлайн через війну: зворушливе відео

Директорка з квітами в руках дала останній дзвоник на вході до порожньої школи.

Через війну, яку розв'язав президент Росії Володимир Путін, останній дзвоник в Україні школярам дали онлайн.

Зворушливе відео 27 травня опублікували на сторінці загальноосвітньої школи №22 у Дніпрі в Facebook.

Директорка з квітами в руках дала останній дзвоник на вході до порожньої школи. Окремо у навчальному закладі привітали учнів 11-го класу, які випускаються з навчального закладу під час війни. Дітям побажали миру та щастя.

"Останній дзвоник в Zoom. Це дуже сумне свято, скажу я вам. Немає відчуття завершення навчального процесу і початку літа та пригод. Жодного полегшення. Навпаки - тисне тягар нерозуміння, а що з літом? Що робити з цим літом, якого в багатьох просто нема? Його забрали. Разом з домом, селом чи містом. Літо для багатьох, ймовірно, буде хіба календарним", - написала мама одного з школярів у Facebook.

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Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення Росія зруйнувала вже 1873 заклади освіти в Україні.

Президент Володимир Зеленський звернувся до українських випускників шкіл і закликав їх "вірити в Україну". Він закликав не втрачати свої можливості, боротися, розвиватися, захищати свою свободу й уміти користуватися цією свободою.

Нагадаємо, через ситуацію в країні дату закінчення навчального року кожен навчальний заклад встановлює самостійно. Школам рекомендовано закінчити семестр до 1 червня, але через війну терміни можуть змінюватися.

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