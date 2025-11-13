"Останній фактор": Зеленський про відчай РФ та удари по енергетиці

© Associated Press

Російські війська не мають достатньо потужності, тож атакують енергетичну систему України. Їхня мета — змусити Україну підкоритися до весни.

Про це Зеленський розповів в інтерв’ю Bloomberg.

«Вони (росіяни — ред.) знають, що як тільки енергетичний фактор зникає, у них не залишається інших сильних факторів», — сказав президент.

Вчора зазначалося, що 13 листопада в усій Україні діятимуть обмеження. Були оприлюднені графіки для Києва, Київської, Одеської, Дніпропетровської областей.

«Не можу гарантувати, що у найближчі кілька днів ситуація взагалі покращиться і ми не будемо вимикати споживачів. Ми змушені це робити задля збереження енергосистеми», — наголосив очільник «Укренерго» Віталій Зайченко.