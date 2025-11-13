- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 181
- Час на прочитання
- 1 хв
"Останній фактор": Зеленський про відчай РФ та удари по енергетиці
Зеленський наголосив, що РФ обстрілює енергетику України, щоб змусити нас здатися.
Російські війська не мають достатньо потужності, тож атакують енергетичну систему України. Їхня мета — змусити Україну підкоритися до весни.
Про це Зеленський розповів в інтерв’ю Bloomberg.
«Вони (росіяни — ред.) знають, що як тільки енергетичний фактор зникає, у них не залишається інших сильних факторів», — сказав президент.
Вчора зазначалося, що 13 листопада в усій Україні діятимуть обмеження. Були оприлюднені графіки для Києва, Київської, Одеської, Дніпропетровської областей.
Раніше ми писали про те, коли ситуація зі світлом покращиться.
«Не можу гарантувати, що у найближчі кілька днів ситуація взагалі покращиться і ми не будемо вимикати споживачів. Ми змушені це робити задля збереження енергосистеми», — наголосив очільник «Укренерго» Віталій Зайченко.