Останній місяць осені дебютує в Україні сухою погодою: прогноз на вівторок, 1 листопада

Погода буде мінливо хмарною.
Вівторок, 1 листопада, в Україні буде вночі морозним, а вдень сухим.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Так, за прогнозами синоптиків перший день листопада буде без опадів. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний (в західних областях - південний), 3-8 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, на заході країни та півдні Одещини 3-8° тепла, вдень 7-12°, у західних та південно-західних областях 13-18°, на Прикарпатті до 20°.
У Києві 1 листопада також буде сухо. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень близько 10°.
Як прогнозує Наталія Діденко, така суха погода протримається Україні 1-2 листопада, а 3 листопада очікуються дощі.
"Листопад дебютує в Україні сухою погодою та навіть сонячним небом. У вівторок вітер стихне, сильного не буде. Температура повітря вночі очікується низькою, від 2° морозу до 4° тепла, бо ж - прояснення, а вдень потепліє до 9-13°, на сході та північному сході буде холодніше, 6-11°. Найтеплішою завтра виявиться західна частина України. Найближчої ночі там передбачається 3-8°, а впродовж завтрашнього дня чудові 14-19°", - пише синоптикиня.
У Києві, за її словами, 1 листопада опади малоймовірні і навіть світитиме сонце, хоча повітря вже поступово сезонно охолоджується.
Нагадаємо, раніше народний синоптик Стас Щедрін повідомив, що після 4-6 листопада в Україні різко похолоднішає, а також повернуться опади у вигляді дощів та навіть снігу.
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