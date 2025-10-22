Останній подих "бабиного літа": якою буде погода в Україні 23 жовтня

Погода в Україні на 23 жовтня / © ТСН

Реклама

У четвер, 23 жовтня, погода подарує українцям ще один по-справжньому теплий день. Проте синоптикиня попередила: насолодитися ним повною мірою завадить сильний поривчастий вітер, а вже 24-25 жовтня в країну зайде циклон з дощами.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

Де буде найтепліше

Денна температура повітря у четвер становитиме комфортні +11…+16 градусів. У Криму повітря прогріється до +18 градусів.

Реклама

Проте тепло розподілиться нерівномірно. Значно свіжіше буде на північному сході країни — у Сумській та Чернігівській областях прогнозують лише +7…+9 градусів.

Якихось серйозних опадів 23 жовтня синоптикиня не прогнозує. Лише вночі та вранці на Київщині, Полтавщині, Чернігівщині та Сумщині місцями може пройти невеликий дощ. Вдень у цих регіонах, як і по всій Україні, буде переважно сухо.

Головним синоптичним «гостем» дня стане не дощ, а сильний вітер. На заході, півночі та в центрі України очікуються пориви південно-східного вітру до 10-14 метрів за секунду.

Погода в Києві

У столиці 23 жовтня також буде тепло. Вночі та вранці у Києві можливий незначний дощ, однак вдень опади припиняться. Температура повітря у столиці підніметься до +14 градусів.

Реклама

Вже впродовж 24-25 жовтня погода в Україні почне різко змінюватися. За даними синоптикині, країною пройдуть дощі, пов’язані з активним циклоном над Північним морем та його атмосферними фронтами.

Така різка зміна погоди, коливання атмосферного тиску, хмарність та ймовірне похолодання у помешканнях можуть негативно вплинути на стан здоров’я, особливо у метеозалежних людей.

Фахівці радять у такі дні уважніше ставитися до свого самопочуття, уникати перевтоми та тримати під рукою необхідні ліки, гарячий чай та теплі речі.

Нагадаємо, експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв попередив киян про ризик тимчасових обмежень електропостачання, які можуть тривати кілька днів, через можливі удари РФ по критичній інфраструктурі.

Реклама

Він навів приклад Чернігівської області, де атаки на ключові підстанції, як-от «Ніжинська 330 кВт», спричинили масштабний блекаут. Ця ситуація також виявила проблеми неготовності, зокрема відсутність резервного живлення на насосних станціях водоканалів. Експерт зазначив, що хоча масовані атаки здатні вивести об’єкти з ладу на тижні, повного блекауту в Києві очікувати малоймовірно, проте локальні перебої, схожі на минулорічні, цілком можливі.