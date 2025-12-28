- Дата публікації
Останній понеділок року здивує погодою: синоптикиня попередила про наближення лютих морозів
Україну накриє хвиля похолодання саме напередодні Нового року, Наталка Діденко прогнозує сніг, ожеледицю та різке падіння температури.
Останній понеділок 2025 року ще порадує відносним теплом, проте це лише «затишшя перед бурею». Вже з 30 грудня в Україну прийде суттєве похолодання, а новорічна ніч буде по-справжньому зимовою та морозною.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко.
Понеділок, 29 грудня: мокрий сніг та штормовий вітер
За словами експертки, завершальний понеділок старого року буде в Україні порівняно теплим. Протягом дня температура повітря коливатиметься в межах від -1 до +2 градусів.
Проте погоду не можна буде назвати комфортною:
Опади: періодично випадатиме сніг та мокрий сніг. Хоча можливі й короткочасні прояснення.
Небезпека на дорогах: на тротуарах буде слизько через ожеледицю, а на дорогах переважатиме «каша» з води та талого снігу.
Вітер: очікується сильний, рвучкий вітер північно-західного напрямку.
У Києві 29-го грудня пануватиме хмарна волога погода із снігом. Температура повітря у столиці триматиметься близько нуля градусів.
Різка зміна погоди: коли очікувати морозів
Потепління буде недовгим. За прогнозом Наталки Діденко, процес похолодання розпочнеться вже у вівторок, 30 грудня.
Найхолоднішими днями стануть саме святкові дати: 31 грудня та 1 січня. Вся територія України опиниться у владі морозів.
«Поєднання морозу та вітру робитимуть температуру комфорту значно нижчою», — попереджає синоптикиня.
Як підготуватися до новорічної ночі: поради синоптикині
Через сильний вітер мороз відчуватиметься значно сильніше, ніж показуватиме стовпчик термометра. Щоб не замерзнути під час прогулянок чи перебування на вулиці, пані Діденко радить дотримуватися правила багатошаровості:
Одягайтеся тепліше, але вільніше.
Використовуйте принцип «капусти»: кілька шарів одягу створюють повітряний прошарок, який найкраще утримує тепло тіла.
Захищайте обличчя та руки: через рвучкий вітер ризик обмороження зростає навіть за не надто низьких температур.
Будьте обережні на дорогах та вдягайтеся відповідно до прогнозу, щоб зустріти Новий рік у теплі та безпеці!
