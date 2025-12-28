Останній понеділок року здивує погодою: синоптикиня попередила про наближення лютих морозів

Морози / © ТСН

Останній понеділок 2025 року ще порадує відносним теплом, проте це лише «затишшя перед бурею». Вже з 30 грудня в Україну прийде суттєве похолодання, а новорічна ніч буде по-справжньому зимовою та морозною.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко.

Понеділок, 29 грудня: мокрий сніг та штормовий вітер

За словами експертки, завершальний понеділок старого року буде в Україні порівняно теплим. Протягом дня температура повітря коливатиметься в межах від -1 до +2 градусів.

Проте погоду не можна буде назвати комфортною:

Опади: періодично випадатиме сніг та мокрий сніг. Хоча можливі й короткочасні прояснення.

Небезпека на дорогах: на тротуарах буде слизько через ожеледицю, а на дорогах переважатиме «каша» з води та талого снігу.

Вітер: очікується сильний, рвучкий вітер північно-західного напрямку.

У Києві 29-го грудня пануватиме хмарна волога погода із снігом. Температура повітря у столиці триматиметься близько нуля градусів.

Різка зміна погоди: коли очікувати морозів

Потепління буде недовгим. За прогнозом Наталки Діденко, процес похолодання розпочнеться вже у вівторок, 30 грудня.

Найхолоднішими днями стануть саме святкові дати: 31 грудня та 1 січня. Вся територія України опиниться у владі морозів.

«Поєднання морозу та вітру робитимуть температуру комфорту значно нижчою», — попереджає синоптикиня.

Як підготуватися до новорічної ночі: поради синоптикині

Через сильний вітер мороз відчуватиметься значно сильніше, ніж показуватиме стовпчик термометра. Щоб не замерзнути під час прогулянок чи перебування на вулиці, пані Діденко радить дотримуватися правила багатошаровості:

Одягайтеся тепліше, але вільніше. Використовуйте принцип «капусти»: кілька шарів одягу створюють повітряний прошарок, який найкраще утримує тепло тіла. Захищайте обличчя та руки: через рвучкий вітер ризик обмороження зростає навіть за не надто низьких температур.

Будьте обережні на дорогах та вдягайтеся відповідно до прогнозу, щоб зустріти Новий рік у теплі та безпеці!

Раніше в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода у січні.