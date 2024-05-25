Останній пункт точно здивує: які речі не можна використовувати після закінчення терміну придатності

В кожної речі є свій термін придатності. Але часто ми не поспішаємо викидати виріб навіть після його закінчення.

Зубна щітка

Якщо ви користуєтесь зубною щіткою двічі на день, здійснюючи всі гігієнічні процедури, вже через кілька місяців її щетинки набудуть непривабливого вигляду.

Стоматологи рекомендують не використовувати одну зубну щітку довше 2-3 місяців. І не лише через зміну її зовнішності. На щетині кожного дня збираються мікроби, які розмножуються з часом. А ще зношена річ не зможе повністю очистити зуби від нальоту, тому поява карієсу вам забезпечена.

Обробна дошка

З часом на поверхні залишаються глибокі порізи від використання ножа. Тому обробну дошку стає все важче повністю очистити і вона перетворюється на місце проживання різних патогенних організмів. Тому важливо запам'ятати терміни придатності цього кухонного начиння: якщо обробна дошка пластикова — не більше року, якщо це дерево, то його можна відшліфувати і використовувати до 7 років.

Сонцезахисний крем

Дуже важливо звертати увагу на маркування дати і не користуватися кремом після закінчення терміну його придатності. Справа в тому, що компоненти, які відповідають за блокування ультрафіолету, з часом слабшають.

А після закінчення терміну придатності ці компоненти навіть окислюються та втрачають свої властивості. Як результат, крем більше не захищає від опіків, що може стати причиною появи раку шкіри.

Помада

Помаду взагалі краще постійно зберігати в прохолодному місці, щоб вона не набувала м'якої структури і не блищала. А через півроку після виготовлення таку косметику краще викинути. Все тому, що коли ви фарбуєте свої губи, всі бактерії з них переходять на стік і розмножуються там.

Контейнер для лінз

Навіть попри те, що ви використовуєте розчин для очищення від мікробів, патогенні організми все-рівно залишаються на стінках контейнера. З часом накопичується така велика кількість бактерій, що вони потрапляють на самі лінзи і можуть викликати серйозні захворювання очей. Фахівці радять змінювати контейнер для лінз раз на три місяці.

Бігові кросівки

Саме так! Навіть у спортивного взуття, яке призначене для бігу, є свій термін придатності. В середньому кросівки розраховані на 400-500 км. Тому тут потрібно враховувати власні тренування. Якщо ви пробігаєте по 50 км щодня, купувати нове взуття доведеться вже через 3 місяці.

З часом бігові кросівки втрачають свої амортизаційні властивості, що стає причиною появи болю в ногах та інших дискомфортних відчутів.

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