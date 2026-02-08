Останній ривок зими: синоптик попередив про 24-градусні морози

Попри морози весна вже близько / © Pixabay

Європейські синоптичні центри вже фіксують перебудову атмосферних процесів на весняний лад, проте шлях до тепла пролягатиме через короткочасне, але інтенсивне похолодання. Вже на початку наступного тижня до України увірветься арктичне повітря зі зниженням температури до -24 градусів, яке, втім, швидко зміниться весняним потеплінням.

Про це повідомив керівник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань.

Скандинавський антициклон і пік морозів

Вже у понеділок, 9 лютого, погоду в центральній частині країни почне диктувати скандинавський антициклон. Він відкриє шлях для закачування холодного арктичного повітря, через що температура вночі впаде до 13-18 градусів морозу, а вдень триматиметься в межах 8-13 градусів нижче нуля.

Найхолоднішим днем стане вівторок, 10 лютого. Очікується суха та морозна погода з екстремальними нічними показниками до 19-24º морозу. Вдень стовпчики термометрів не піднімуться вище 9-14º морозу, що стане справжнім випробуванням для комунальних мереж та транспорту.

© Facebook-сторінка Віталія Постриганя

Повернення тепла з Атлантики

Ситуація кардинально зміниться вже з середини тижня. Починаючи з 11 лютого, «морозну диктатуру» зруйнує тепле та вологе повітря з Атлантики та півдня Європи. Температурний фон різко підвищиться на 4-8 градусів: вночі очікуються слабкі морози (3-5º), а вдень температура коливатиметься близько нуля.

Синоптик наголошує, що поступова, але відчутна зміна сезону вже проглядається. Після проходження піку холодів у прогнозах все частіше з’являтимуться «теплі градуси» та сонячні дні, що свідчить про невідворотне наближення весни.

© Facebook-сторінка Віталія Постриганя

