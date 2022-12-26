Останній тиждень року: якою буде в Україні погода 26 грудня-1 січня

Снігового покриву цього тижня можна не очікувати.

Останній тиждень грудня та 2022 року в Україні буде по-весняному теплим.

Як повідомляє Укргідрометцентр, 26 грудня вдень у західній частині країни очікується дощ та мокрий сніг, на решті території без істотних опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла, у південній частині 6-8° тепла.

27-28 грудня атмосферний фронт із заходу принесе до України опади у вигляді дощу, місцями з мокрим снігом. Температура повітря вночі становитиме 0-5°, вдень 2-7° тепла, у західних та південних областях до +10°.

Від 29 грудня опади припиняться. Переважно суха погода буде триматися і 30 грудня та вихідними, 31 грудня-1 січня. Щодо температури, то весняне тепло збережеться - вночі буде близько 0°, а вдень 2-7° тепла, на півдні аж до +10°.

Погода у січні-2023

Нагадаємо, раніше народний синоптик Станіслав Щедрін розповів, що перша половина січня буде дуже теплою - це буде як весна взимку. Щодо другої половини січня, то тут вже навпаки - зима нарешті вступить в свої права, і принесе снігопади та значне похолодання, додає синоптик.

Варто також зазначити, що синоптики повідомляли, що загалом зима 2022-2023 буде теплою, але з короткотривалими періодами похолодання. За прогнозами Щедріна, морози до мінус 15-20° очікуються орієнтово наприкінці січні та на початку лютого.

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