"Останній тиждень зими — найвідповідальніший": Резніков описав ймовірні сценарії агресії РФ

Серед іншого, влада розглядала сценарій, що Росія спробує буквально оточити військами Україну: від Бреста до Таганрога, суходолом, на двох морях та в окупованому Криму.

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про ймовірні сценарії російської агресії.

Про це очільник Міноборони розповів на брифінгу.

Резніков вважає, що цей останній тиждень зими буде дуже відповідальним для України. Міністр запевнив, що влада не применшує російську загрозу.

"Її рівень високий, але ми здійснюємо прогнозування усіх сценаріїв, обираючи тактику поведінки", — сказав міністр оборони.

Серед іншого, влада розглядала сценарій, що Росія спробує буквально оточити військами Україну: від Бреста до Таганрога, суходолом, на двох морях та в окупованому Криму. Також збільшить військову активність у невизнаному Придністров'ї та влаштує загострення на сході України.

За його словами, загострення на фронті може супроводжуватись іншими засобами тиску: кібератаками, мінуваннями цивільних об'єктів, спробами влаштувати заворушення під різними приводами.

"Мета цих дій — розхитати України зсередини, щоб ми змінили політичний курс та відмовились вступу до ЄС та НАТО, і врешті решт втратили незалежність. Наразі цей сценарій намагаються втілити", — повідомив Резніков.

Скільки військ зібрала РФ біля кордонів України

Олексій Резніков повідомив, що сьогодні підрозділи РФ нараховують 127 тис. бійців сухопутних військ, а з морською та авіаційною компонентами — 147 тисяч.

"Ми не бачимо відведення і не кажемо про зменшення кількості (військових. — Ред.). Оскільки ті частини, які зараз у русі, можуть бути повернуті до попередніх місць чи перекинуті на іншу ділянку", — повідомив він.

За словами Резнікова, Міноборони прогнозувало, що РФ не виводитиме війська з Білорусі після навчань.

"Їх везли з самого Далекого Сходу кілька тижнів не для того, щоб потренувати 10 днів і повернути назад", — зазначив міністр.

Також "не стали сюрпризом" для Резнікова і військові навчання контрольованих Росією сепаратистів у невизнаному Придністров'ї.

Раніше Олексій Резніков розповів, що російські війська активно маневрують біля українських кордонів. Рухаються кораблі в Чорному та Азовському морі.

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