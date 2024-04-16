Останній вихід крейсера "Москва" з бухти Севастополя: в Мережі показали яскраві кадри

З 28 членів екіпажу вісім досі перебувають у статусі “зниклих безвісти”.

В Мережі показали останній вихід російського ракетного крейсера “Москва” з бухти Севастополя у бік острова Зміїний. Кадри дотовані 10 квітня 2022 року.

Відповідне відео на своїй сторінці в соцмережі оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.

Як зазначається, російські загарбники на другу річницю знищення крейсера “Москва” в тимчасово окупованому Севастополі “неофіційно” відкрили пам’ятник морякам, які були на судні під час його знищення. А розповів про це батько матроса Дмитро Шкребець. Він додав, що з 28 членів екіпажу вісім досі перебувають у статусі “зниклих безвісти”.

Водночас Міноборони РФ заявляло, що 396 членів екіпажу нібито було з крейсера евакуйовано.

Флагман Чорноморського флоту ВМС, який забезпечував далеку ППО своїми потужними радарами та комплексом С-300, було знищено двома українськими протикорабельними ракетами з комплексу РК-360МЦ “Нептун”.

Наступного дня при спробі буксирування “Москви” до Севастополя 12000-тонна “махіна” остаточно пішла на дно.

В Мережі показали останній вихід крейсера “Москва” з бухти Севастополя

Нагадаємо, що військовий флот України за чисельністю та технічною складовою значно поступається флоту РФ, однак російські кораблі більше не панують у морі.

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