Останній заповіт воїна: чому доброволець зі Шрі-Ланки обрав Рівненщину місцем свого спочинку

На Рівненщині поховають добровольця зі Шрі-Ланки поруч з його командиром і другом

На Рівненщині проведуть в останню путь військовослужбовця ЗСУ зі Шрі-Ланки, який загинув у Сумській області під час виконання бойового завдання.

Чому саме шріланкієць обрав місцем свого останнього спочинку селище Млинів на Рівненщині, розповіли у Млинівській селищній раді.

«У середу, 15 квітня, Млинівська громада зустрічає на щиті військовослужбовця Збройних сил України Хакуру Баддалаге Гедана Лахіру Кавінда Хатхурусінгхе, родом зі Шрі-Ланки, який загинув 3 квітня 2026 року в Сумській області, захищаючи українську землю від російського окупанта», — йдеться в повідомленні.

Боєць від червня 2025-го воював у складі однієї з військових частин ЗСУ на посаді головного сержанта-командира відділення роти контрдиверсійної боротьби.

Заупокійна служба за загиблим відбулася на його Батьківщині, у Шрі-Ланці, за буддистськими канонами. Тіло бійця зустрінуть у Млинові «живим коридором» до кладовища, де відбудеться прощання.

Чому саме Млинів

За бажанням бійця і згодою родини поховання відбудеться на Млинівському кладовищі (Слобода), поруч з могилою побратима.

Річ у тім, що у Млинові похований ще один військовий-шріланкієць — Шехан Ранішка. Перед смертю він заповів, щоб його поховали не у себе на батьківщині, а біля свого командира, друга й побратима — загиблого жителя містечка Млинів на Рівненщині Тараса Коханюка.

