ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
660
Час на прочитання
1 хв

Останній заповіт воїна: чому доброволець зі Шрі-Ланки обрав Рівненщину місцем свого спочинку

У Млинові на Рівненщині поховають бійця зі Шрі-Ланки, який загинув у лавах ЗСУ на Сумщині.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук
На Рівненщині поховають добровольця зі Шрі-Ланки поруч з його командиром і другом

На Рівненщині проведуть в останню путь військовослужбовця ЗСУ зі Шрі-Ланки, який загинув у Сумській області під час виконання бойового завдання.

Чому саме шріланкієць обрав місцем свого останнього спочинку селище Млинів на Рівненщині, розповіли у Млинівській селищній раді.

«У середу, 15 квітня, Млинівська громада зустрічає на щиті військовослужбовця Збройних сил України Хакуру Баддалаге Гедана Лахіру Кавінда Хатхурусінгхе, родом зі Шрі-Ланки, який загинув 3 квітня 2026 року в Сумській області, захищаючи українську землю від російського окупанта», — йдеться в повідомленні.

Боєць від червня 2025-го воював у складі однієї з військових частин ЗСУ на посаді головного сержанта-командира відділення роти контрдиверсійної боротьби.

Заупокійна служба за загиблим відбулася на його Батьківщині, у Шрі-Ланці, за буддистськими канонами. Тіло бійця зустрінуть у Млинові «живим коридором» до кладовища, де відбудеться прощання.

Чому саме Млинів

За бажанням бійця і згодою родини поховання відбудеться на Млинівському кладовищі (Слобода), поруч з могилою побратима.

Річ у тім, що у Млинові похований ще один військовий-шріланкієць — Шехан Ранішка. Перед смертю він заповів, щоб його поховали не у себе на батьківщині, а біля свого командира, друга й побратима — загиблого жителя містечка Млинів на Рівненщині Тараса Коханюка.

Шехан Ранішка зі Шрі-Ланки, який також похований у Млинові

Дата публікації
Кількість переглядів
660
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie