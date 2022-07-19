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"Остання можливість виїхати з пекла окупованої території": росіяни розблокували виїзд з Херсонщини через Василівку

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"Остання можливість виїхати з пекла окупованої території": росіяни розблокували виїзд з Херсонщини через Василівку

Фото: Associated Press

В Херсонській області окупанти розблокували виїзд на підконтрольну Україні територію.

Жителі можуть виїхати через Василівку.

Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

"Окупанти розблокували виїзд на підконтрольну територію через Василівку. Хоча певний час змушували людей днями стояти на спеці, очікуючи проїзду. Дехто розвертався і повертався назад, а хтось - залишав усе і вирішував йти пішки, бо на дорогу витрачені останні гроші. До того ж це остання можливість виїхати з пекла окупованої території, – повідомив Сергій Хлань.

Нагадаємо, Олег Жданов спрогнозував, як ЗСУ повертатимуть Херсон.

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