Останнє тепло перед арктичним холодом: якою буде погода в Україні 28 жовтня

Осінь / © pexels.com

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У середу, 28 жовтня, в Україні утримуватиметься осіннє тепло до +17 градусів із періодичними дощами та туманами, проте вже з перших днів листопада синоптики прогнозують різке похолодання.

Очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомляє, що у період з 26 по 29 жовтня, «атмосферні магістралі» транспортуватимуть південне тепло до нашого регіону. За прогнозом синоптика, температура повітря вночі коливатиметься від +5 до +10 градусів тепла, вдень очікується від +10 до +15 градусів тепла.

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«Лише часом антициклональну стабільність намагатимуться порушити малоактивні атмосферні фронти невеликими дощами та осінніми туманами», — зазначає Постригань.

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Водночас синоптик зазначає, що на початку листопада зміниться конфігурація «баристичних систем над Європою».

«Взаємодія Азорського та східного антициклонів можуть створити умови вторгнення холодного континентального повітря на територію України. Варто максимально ефективно використати осіннє тепло для робіт на відкритому повітрі, завершення сезонних справ. Осінь поступово рухається до своєї холоднішої фази», — зауважив метеоролог.

Метеорологічна карта / © Facebook-сторінка Віталія Постриганя

За даними Укргідрометцентру, 28 жовтня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Більшість областей, окрім сходу та частини заходу, накриють невеликі дощі, які на півдні місцями будуть помірними. Уночі та вранці Карпати огорне туман, а в південно-східних регіонах можливі пориви північно-східного вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вдень прогріється до +9…+14. Найтепліше буде на півдні та Закарпатті: у денні години стовпчики термометрів піднімуться до +12…+17.

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Погода в Україні 28 жовтня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих українських містах 28 жовтня.

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