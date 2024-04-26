"Останнє вікно можливостей": у розвідці Естонії пояснили посилення атак росіян на Донбасі

Росія намагається максимально використати своє останнє "вікно можливостей" перед прибуттям до України військової допомоги від Сполучених Штатів й посилює наступальні операції.

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Таку думку висловив керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, повідомляє ERR.

Він заявив, що основні зусилля російських загарбників зосереджені в районі міста Часів Яр, на Мар'їнському напрямку та атаках на населені пункти на залізниці, що з'єднує Авдіївку з Покровськом.

"РФ намагається скористатися останнім вікном можливостей, поки західна військова допомога у повному обсязі не прибула в Україну та не була розгорнута", – сказав Ківісельг.

Він зазначив, що попри значні зусилля Росії, її досягнення невеликі і ймовірність розвалу української оборони та фронту зменшується.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Нацгвардії розповіли про штурми росіян.

Крім того, ми раніше інформували, що розвідці Британії заявили, що Росія прискорила наступ під Авдіївкою на Донеччині.

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