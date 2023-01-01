"Остановитесь": УПЦ МП провела останню службу у Верхній лаврі, митрополит Павло вдався до погроз і прокльонів

Павло пригрозив, що "коли настане час", УПЦ МП запитає про відповідь.

Вчора, 31 грудня, УПЦ (Московського патріархату) провела останнє богослужіння у головних соборах Києво-Печерської лаври – Успенському і Трапезному. Сьогодні, 1 січня, УПЦ МП уже не допустили на територію Верхньої лаври.

Про це заявив скандальний намісник Києво-Печерської лаври, митрополит Павло (Лебідь).

"Я залишаюся сином своєї Церкви, сином своєї країни. Нас женуть із Верхньої лаври. Нам не віддають ікони наші, створили комісію", – зазначив Павло.

Митрополит сказав, що зараз УПЦ МП добровільно віддає все майно, яке є у соборах під опис комісії – престол, іконостас, Царську браму (центральний вхід у вівтар – Ред.), живопис.

"Але щоб запам'ятали, що коли настане час – ми запитаємо (про відповідь – Ред.). Завжди так не буде", – вдався до погроз Павло і повторив загальновідомі слова президента-втікача Януковича "Остановитесь". Цікаво, що ієрарх мав на увазі під виразом "коли настане час" – чи не на прихід "освободителей" він сподівається.

Також намісник Лаври не міг обійтися без прокльонів, якими неодноразово лякав представників влади і журналістів. Виходячи зі слів митрополита, українский Мінкульт – "гонителі церкви".

"Ми ідемо. Але я вірю, що ми повернемося. А ось що буде з тими "гонителями церкви", які привертають на себе та своїх дітей до сьомого коліна прокляття Боже", – сказав Павло.

УПЦ МП "попросили" з Верхньої лаври

Нагадаємо, що Мінкульт не рекомендував Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" продовжувати з УПЦ МП оренду.

Таким чином УПЦ МП "виселяють" з двох головних храмів Києво-Печерської лаври – Успенського та Трапезного соборів, які належать державі.

Верхня лавра належить Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. На території Верхньої лаври розташовані головні собори – Успенський і Трапезний, а також Троїцька надбрамна церква та Велика лаврська дзвіниця.

У Нижній Лаврі, де розташовані печери, діє чоловічий монастир УПЦ МП, духовна семінарія, резиденція намісника Лаври і низка храмів. Нижня лавра перебуває у віданні Української православної церкви (Московського патріархату). 2013 року, за часів президентсва Януковича, була укладена безстрокова угода на використання Нижньої Лаври УПЦ МП.

Раніше повідомлялося, що резидент Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти впливових представників УПЦ (МП). ТСН.ua зібрав усе, що відомо про цих осіб. Зокрема, під санкції потрапив і намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло (Лебідь).