Заступник Радбеза Росії Дмитро Медвєдєв завів шарманку про нові території Росії, які належать Україні.

Черговий опус він накрапав у своєму телеграм-каналі.

"Референдуми на Донбасі мають величезне значення не лише для системного захисту мешканців ЛНР, ДНР та інших звільнених територій, а й для відновлення історичної справедливості. Вони повністю змінюють вектор розвитку Росії на десятиліття. І не лише нашої країни. Оскільки після їх проведення та прийняття нових територій до складу Росії геополітична трансформація у світі набуде незворотного характеру", - написав Медвєдєв.

Він додав, що посягання на територію Росії - злочин, що дозволить Росії використолвувати усі способи самозахисту. Також він зауважив, що після внесення змін до Конституції РФ жоден майбутній керівник Росії, жодна посадова особа не зможе повернути ці рішення назад.

"Саме тому цих референдумів так бояться у Києві та на Заході. Саме тому їх необхідно проводити", - нашкрябав Медвєдєв.

Раніше ексдепутат Держдуми РФ розповів про постійні пиятики Медвєдєва.

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