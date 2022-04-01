Остаточно схвалених планів щодо переговорів з Україною поки що немає - Лавров

Остаточно схвалених планів щодо переговорів з Україною поки що немає - Лавров

Він зазначив, що домовленості, покладені на папір під час переговорів у Стамбулі, "мають спочатку сформуватися".

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що остаточно схвалених планів щодо переговорів з Україною немає.

Про це повідомляє Інтерфакс.

"Остаточно схвалених планів щодо переговорів з Україною поки що немає, але вони мають продовжуватися", - заявив Лавров.

Кремлівський режим готує відповідь на пропозиції України за мирним договором, проте остаточного варіанту поки що немає.

Нагадаємо, що радник голови Офісу президента Олексій Арестович пояснив, навіщо Україна веде переговори про мир з Росією, яка цинічно напала і вже 36 днів варварськи знищує цивільні будинки й інфраструктуру, а також вбиває мирних людей.