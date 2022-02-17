Остерігайтеся кави: три причини, чому жінкам краще відмовитися від цього напою

Остерігайтеся кави: три причини, чому жінкам краще відмовитися від цього напою

В Управлінні з контролю якості продуктів харчування і медикаментів в США стверджують, що 90% населення світу щоденно п’є каву. Саме тому вчені десятиліттями вивчали вплив цього напою на людський організм. І останні дослідження показали, що кава, особливо вранішня, дорого обходиться жінкам. Які три причини перестати вживати каву існують, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Причина перша: кава може підвищувати ризик розвитку доброякісних утворень в молочних залозах

Для жінок з міомою, СПКЯ (синдром полікістозу яєчників), кістами яєчників, ендометріозом та фіброзно-кістозною груддю споживання кави протипоказано. Але навіть якщо у вас лише гормональна чутливість, щоденне вживання цього напою може викликати появу кіст, а також бути причиною низького статевого потягу, появи проблем з вагою та менструацією.

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Причина друга: кава загострює симптоми ПМС та погіршує стан при менопаузі

Кофеїн впливає на наші кровоносні судини, розширюючи їх. Якщо пити усього лише одну чашку кави щоденно, у жінки будуть набухати молочні залози, а також виникати неприємні відчуття, що пов’язані з цим явищем. Любов до кави загострює симптоми ПМС. А тому жінкам рекомендовано вживати цей напій не частіше одного разу на місяць.

Якщо жінка щоденно випиває хоча б одну чашку кави під час менопаузи, починається посилене вимивання кальцію з організму. Це пов’язано зі зменшенням кількості естрогену. Саме тому жінки у віці часто страждають від остеопорозу, крихкості кісток та частих переломів. А ще кофеїн під час менопаузи збільшує частоту приливів і нічної пітливості.

Причина третя: кава може підвищити рівень безпліддя та можливість викидня

Якщо вагітна жінка споживає 3 і більше чашки кави щоденно, це на 74% збільшує ризик викидня. Особливо, якщо робити це на ранніх термінах вагітності.

Кава порушує овуляцію та підвищує рівень кортизолу, що напружує наднирники. А це впливає і на можливість завагітніти. Особливо в тому випадку, якщо жінка намагається це зробити.