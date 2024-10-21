Остін у Києві оголосив про новий пакет військової допомоги на 400 мільйонів доларів

Міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві оголосив про виділення Україні пакета військової допомоги на 400 мільйонів доларів.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Під керівництвом Джо Байдена США продовжують нарощувати підтримку (України – ред.). Сьогодні я хочу оголосити про виділення президентського пакета допомоги на 400 мільйонів доларів на боєприпаси, військову техніку та озброєння для України", – заявив Остін.

Як повідомлялося, міністр оборони США Ллойд Остін 21 жовтня прибув із неанонсованим візитом до Києва.

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