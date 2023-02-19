Осушення Каховської ГЕС загрожує не лише Україні, а й сусіднім країнам – експерт

Російські окупанти відкрили шлюзи на Каховській ГЕС, через що осушується водосховище. Такі дії загарбників загрожують навіть сусіднім з Україною державам.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів директор Інституту водних проблем і меліорації НААН Михайло Яцюк.

"Скидання води з Каховського водосховища має наслідки в тому, що на Дніпрі розташовані шість водосховищ, які взаємопов'язані правилами експлуатації. І потрібно розуміти, що два найбільших водосховища – Кременчуцьке і Каховське, в яких зосереджені 44 кубокілометра води. Це найбільші водосховища, в яких зосереджено 2/3 води".

Михайло Яцюк підкреслив, що необхідно розуміти, яким способом мінімізувати наслідки скидання води.

"Тому що тут ще один контекст — міжнародний. Тому що наслідки спуску води з Каховського водосховища — вони будуть негативними для всього чорноморського басейну, для всіх країн. Тут і наші сусіди можуть постраждати, тому що токсини, які з'являться після того, як загине аквакультура в цьому водосховищі — вона вже почала гинути, ми бачимо — про те, що будуть відбуватися процеси перенесення забруднення, вони будуть загрожувати сусіднім країнам", - резюмував експерт.

Осушення Каховського водосховища

Російські окупанти осушують Каховське водосховище – вони відкрили шлюзи на ГЕС. Від грудня 2022 року рівень води у водосховищі впав до найнижчого рівня за 30 років супутникових спостережень. Осушення водосховища, зокрема, ставить під загрозу безпеку найбільшої в Європі атомної станції – ЗАЕС.

У Каховському водосховищі рівень води впав на 1,4 м. Можуть виникнути проблеми з водопостачанням. Також ситуація загрожує екоцидом.

Ірина Верещук наголосила, що російські військові свідомо та цілеспрямовано осушують Каховське водосховище, що шкодить довкіллю, становить загрозу водопостачанню та сільському господарству південних областей.

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