Освідчення на плацу: у Харкові нацгвардієць залучив сотню курсантів, аби зробити пропозицію руки та серця коханій

Щоб освідчитись урочисто, хлопець підготував цілу спецоперацію.
У Харкові військовослужбовець нацгвардії влаштував сюрприз на плацу для своєї коханої і урочисто попросив стати його дружиною.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.
Зі Світланою 20-річний Денис познайомився в академії півтора роки тому на заняттях з рукопашного бою і одразу ж закохався. Щоб освідчитись урочисто, підготував цілу спецоперацію.
За легендою, нацгвардійці знімали святковий ролик до дня закоханих. Сотня військових вишикувались на плацу у формі серця, а по центру стояла 24-річна Світлана, яка на камеру вітала харків’ян із днем закоханих. Аж раптом до неї підійшов її коханий з каблучкою та квітами і встав на коліно.
Дівчина погодилась без вагань.
Нагадаємо, що на Запоріжжі рятувальник в День закоханих зробив сюрприз вагітній дружині.
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