У МОН попередили про наслідки скасування бронювання педагогів

Освіта після війни

Бронювання педагогів від мобілізації частково вирішує проблему нестачі кадрів у школах, особливо в природничих і технологічних дисциплінах. Однак у Міністерстві освіти і науки визнають: після завершення війни ситуація може різко погіршитися.

Заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова в інтерв’ю hromadske зазначила, що завдяки бронюванню до роботи у школах приходять молоді спеціалісти, часто з технічних сфер.

Проте, за її словами, це лише тимчасове рішення: “Після скасування воєнного стану більша частина цих молодих педагогів вийде із системи освіти… залишиться не більш як 20–25% тих, хто зайшов”.

За її словами, багато хто з новоприбулих сприймає викладання радше як можливість отримати відстрочку, а не як професію. У містах молодих учителів більше, але в селах кадровий голод відчувається найгостріше.

Кузьмичова підкреслює: без системного рішення освітня сфера отримає “відкат до стартових позицій”. Одним із виходів вона вбачає залучення до викладання практиків без педагогічної освіти. Для цього МОН пропонує запровадити короткі курси підготовки для фахівців з IT, технологічних та інших галузей.

Цю ідею вже внесли до Концептуальних засад професійного розвитку вчителя, які зараз перебувають на громадському обговоренні.

Раніше повідомлялось, що у Раді хочуть обмежити зловживання правом відстрочки від мобілізації для студентів. Студенти, що вступали після 25 років, можуть втратити відстрочку.