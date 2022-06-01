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Освіта після війни та виховання дітей: педагог зі "Школи супергероїв" розповів про навчання у лікарнях

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Освіта після війни та виховання дітей: педагог зі "Школи супергероїв" розповів про навчання у лікарнях

Микола Денисенко - вчитель "Школи супергероїв" у Житомирській обласній дитячій клінічній лікарні. Вже кілька десятків років викладає зокрема і для маленьких пацієнтів.

Пріорітетне ставлення до здоров'я та психологічного стану учнів вважає найголовнішим. А вивчення іноземних мов та володіння IT-технологіями - головними вимогами до сучасної освіти.

2019 рік став поворотним у лікарняній освіті Житомирщини. На батьківщині кураторки "Шкіл Супергероїв" - телеведучої 1+1 та Єдиного марафону новин Наталії Мосейчук відкрили одразу два освітніх простори у обласній та міській лікарнях. Через постійні обстріли школи тимчасово не працюють, та віримо, що все повернеться.

Ми продовжуємо розповідати історії освітніх терапевтів - вчителів шкіл у лікарнях, які даруючи знання своїм підопічним стають для них підтримкою та опорою особливо у складний час війни. Наразі у Києві відновила свою роботу "Школа супергероїв" у Охматдиті. Незабаром продовжить роботу школа у Харкові. 

Потрібно знайти ниточку, яка пов’язує дитину з дорослим вчителем

Як ви потрапили до команди вчителів "Школи супергероїв" і наскільки для вас є унікальним цей досвід?

Я цю школу знаю дуже багато років, не саме "Школу супергероїв", а школу, що була раніше при лікарні. І вона відносилася до нашої Станишівської школи. Я тоді був заступником директора і моя робота полягала в тому, що мені потрібно було знайомитися з системою роботи, адже ми їх атестували вчителів. Потім довгий час школа була закрита. І потім, завдяки проєкту "Школа супергероїв", вона відродилася. Я бачив ці паростки становлення, зародження освіти в лікарні.

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Чим відрізняється ваша практика у звичайній школі та лікарняній?

Переважно ми працюємо з дітьми, які перебувають на тривалому лікуванні без батьків. Уявіть дитину 5-го – 7-го класу! Дитина без батьків, без друзів. А тут процедури, уколи. Дитині, звичайно, важко адаптуватися. Навчання в Школі Супергероїв набуває більше індивідуального характеру. Коли готуєшся до уроку, враховуєш і фізичний, і емоційний, і психологічний стан дитини. Відмінність в тому, що у нас уроки розпочинаються о 9-ій годині. Ми враховуємо вільний від лікування час, і працюємо між процедурами.

Спілкування з дітьми у лікарні впливає на ваші підходи до викладання та на світогляд?

Звичайно, переважає індивідуальна форма роботи, і тут важливо швидко перелаштуватися при подачі матеріалу. Ми ж не знаємо, де дитина була, до того, як потрапити до "Школи супергероїв". Діти, коли хворіють, то спочатку лікуються по районних лікарнях, потім прибувають до нас в обласну. Проходить якийсь період і ці прогалини ми повинні заповнити. Дуже важливо швидко налагодити контакт із дитиною. Я завжди починаю перші уроки з новачками з вступної бесіди - цікавлюся, хто ти, де ти, як ти, хто батько, мама. І тоді діти швидко відкриваються, завжди до мене підходять. Можливо це досвід дається взнаки. Потрібно знайти ту ниточку, яка пов’язує дитину з дорослим вчителем чи вихователем. А далі вже йде урок. На заняття до "Школи супергероїв" йдуть ті діти, які цього хочуть.

Я часто ходжу до маніпуляційних кабінетів і сідаю біля дітей, які у черзі чекають процедур та спілкуюся з ними: "Діти, у нас є школа і уроки". А у дітей таких глибокий видих: "Фух, ви знаєте, нам та школа вже як набридла дома". Я питаю: "А який предмет?" А діти часто кажуть: "Я ніякий предмет не люблю". А я сідаю біля дітей, поки вони чекають процедур і питаю: "Що, діти, набридла вам та школа? Звідки ви? З Бердичева?" Вони мені кажуть, що ви того села не знаєте. А я кажу: "Чого ж не знаю?! Я все знаю!" А тоді питаю їх, як би вони поставились до такої школи, де оцінок їм не будуть ставити. Секундна пауза. А я далі кажу, що ніяких оцінок, можете заходити, можете виходити з класу. Ніхто сваритися не буде, чому ти не взяла ручку, чому ти не готова. Навпаки! Якщо вам потрібно подзвонити, ви можете вийти і повернутись. А ми вас будемо заохочувати. Подивіться, які у нас є значки, які у нас є бланки і закладинки супергероїв. Пішли подивимось. Ця розмова займає 5-7 хвилин і вони йдуть. А тоді одна, друга дитина прийшла. Послухала, побачила цей урок. Ні криків, ні невдоволення, ні зауважень. А якщо тобі тут не подобається, можеш піти. І після цього, звичайно, вони приходять в цю школу. Це є перевага цієї школи. А у звичайній школі ж ми не можемо цього зробити, коли у тебе сидить 25-30 учнів. Щоб хтось зайшов і вийшов. Бо ж у тебе уроку не буде, а оскільки тут у нас більш індивідуально-групове навчання, ми дозволяємо собі таке робити.

Дати дітям малесеньку іскорку життя

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Які історії з роботи в "Школі супергероїв" ви будете часто згадувати?

Особливою є робота з дітками, які лікуються в онкогематологічному відділенні, бо зовсім нечасто до цих дітей приходять сторонні люди. Там діти лежать в лікарні місяць, два, пів року, рік. Це надто складно. Я хоч із досвідом великим, але не знав, що з ними робити, про що розповідати. Але себе опанував. Я їм розповідав і читав казки. Давав їм за бажанням самим читати. А потім вже підлаштовувався – підлаштовувався. Бувало, що приходиш до класу, а якоїсь дитини нема. Де це вона. А вона в реанімації. А учні мені й кажуть, що та дитина просила, щоб ви до неї прийшли. Це в онко, важкому відділенні. І це ще важче. Йти в ту палату. Але ж ми для того і стоїмо на варті, щоб прийти, побути, розповісти їм щось трошки для того, щоб дати їм малесеньку іскорку життя. Цього вартує наша робота. У мене була така дівчинка Людмила Андрущенко. Вона прийшла до мене на урок і поприносила свої твори. Вона писала про все оповідання і вірші. Я їй давав завдання написати про лікарню, про вчителів. У нас заняття раз на тиждень. А вона каже: "Я вам завтра його принесу". І вона писала їх настільки грамотно. Я казав їй, що вона унікальна. Такі діти дуже запам’ятовуються. І взагалі, діти, які мають бажання, які приходять, працюють, з такими дітьми хочеться і хочеться працювати.

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На вашу думку, яким важливим досвідом лікарняні вчителі "Школи супергероїв" мають поділитися з педагогами звичайних шкіл?

Основне – це здоров’я дитини. Дуже важливо зосередити увагу на дітях, які повертаються до звичайних шкіл після лікування, бо їм потрібно адаптуватися.

Освіта у лікарнях не є марною справою

Зважаючи на вашу багаторічну педагогічну кар'єру, які напрямки освітньої реформи мають бути пріоритетними у найближчі роки?

Створення умов для здобуття якісної освіти. Ось тут ми повинні запрацювати на повну. Дитина має відчути вчительське і батьківське піклування. Далі – знання мови. Пріоритетним напрямком має бути знання мов: української, англійської, німецької, польської та інших. Бо війна показала хто є хто. Скільки людей поїхало в Польщу і скільки їх залишиться. Якийсь відсоток одружаться там, будуть вчитися. Я на зустрічі зі своїми випускниками, запрошую прийти в школу, поспілкуватися. А вони, ті що їздять за кордон мене просять сказати теперішнім моїм учням, щоб ті добре вчилися. І щоб обов’язково вчили мови. Я питаю, чому мови? Нехай математику вчать! А мені відповідають, що на калькуляторі можна все порахувати, а от знання мови – це обов’язково! І я ніколи подумати не міг, що ті хлопці, які не дуже хотіли вчитися, тепер такі активісти. А ще нікуди тепер не дінешся від ІТ-технологій. Сучасний світ увесь володіє цими технологіями і наші діти теж повинні досконало їх знати. Прикладні науки. Математика і фізика – теж без цього не обійтись. І формування цілісного ставлення до історії України. Щоб нам оті недоумки московські не казали, що ми ленінська Україна. Ми повинні на відмінно знати історію своєї країни!

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Яким ви бачите майбутнє лікарняної освіти і в чому, на вашу думку, її важливість?

Забезпечення права на освіту у лікарнях не є марною справою! Адже нам потрібні здорові та розумні діти. Ми живемо в демократичній державі та не маємо права кинути дітей напризволяще. Бо це майбутні захисники нашої Вітчизни. Це вчителі, лікарі, які повинні вміти використовувати всі ті знання, набуті, як у звичайній школі, так і в "Школі супергероїв". Я не знаю, що буде з 1-го вересня. Не знаємо, що буде. Ніхто не знає. Але ж навчання буде в будь-якому разі. Пройде певний час і ми повернемось до мирного життя. Ми поборемо і виженемо рашистів з нашої землі.

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Довідка: "Школа супергероїв" - це освітній проєкт, заснований у 2016 році громадською організацією “Маленьке серце з мистецтвом”. Його мета - забезпечення конституційного права на освіту дітей, що перебувають на стаціонарному лікуванні в медичних закладах. Кураторкою “Школи супергероїв” є Наталія Мосейчук, ведуча 1+1 і марафону Єдиних новин. Вона допомагає рухати реформу шкіл в лікарнях разом з командою благодійної ініціативи "Право на освіту" і 1+1 медіа.

Від 2019 року за соціальною франшизою філії “Школи супергероїв” відкриті у восьми лікарнях Києва, Житомира, Херсона, Дніпра, Харкова та Хмельницького. Для підготовки вчителів до роботи в лікарнях, команда “Школи супергероїв” розробила онлайн-курс "Як навчати супергероїв? Онлайн-курс з підготовки лікарняних вчителів", безкоштовно розміщений на платформі EdEra. В грудні 2021 Кабінет Міністрів України підписав Постанову про створення державної установи "Школа супергероїв".

З початком війни категорія дітей, з якими працюємо, змінилась – тепер це переважно діти, постраждалі від війни – зі складними пораненнями та втратами частин тіла, батьки яких загинули на очах дітей. Ці діти попри пережиті жахи війни прагнуть продовжувати навчання під час перебування в лікарні. Тому "Школа супергероїв" продовжує свою роботу за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні та Трансатлантичного фонду медичної допомоги. 

Нагадаємо, педагогиня "Школи супергероїв" розповіла про роботу в Херсоні та допомогу хворим дітям.

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