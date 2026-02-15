Освітня катастрофа: майже половина українських підлітків не знає математики на базовому рівні

Математика у школі / © Pixabay

Реклама

Ситуація з математичною грамотністю в Україні набула ознак системної кризи. Масштаби проблеми вражають: фактично половина підлітків у країні не володіє навіть елементарними основами предмета, що ставить під удар не лише їхню подальшу кар’єру, а й інтелектуальний потенціал усієї держави.

Такі результати демонструє дослідження освітніх втрат з математики від EdEra та Tokarev Foundation.

Чому втрата навичок загрожує майбутньому молоді

Фахівці проаналізували результати НМТ з математики 2022 — 2024 років і дані PISA-2022, інтерв’ю з учителями та діагностичні тести учнів 5, 7 і 10 класів у межах проєкту з подолання освітніх втрат від благодійного фонду savED.

Реклама

Міжнародне дослідження PISA‑2022 засвідчило, що 42% українських підлітків не досягли базового рівня з математики, а лише 3% мають найвищі результати. На НМТ з математики торік 12% учасників не подолали поріг, відповівши гірше за рівень 5 — 7 класу. Середній результат при цьому був 132,5 бала зі 200. 12% — це кожен восьмий учень. З української мови та історії таких було всього 1%.

Фахівці при цьому наголошують: математика — це не тільки про оцінки та НМТ, а й про те, чи зможе людина мислити критично, прораховувати ризики й ухвалювати рішення. Втрата відповідних навичок у школі стає причиною їхнього браку у майбутньому в економіці, технологіях і управлінні. Також слабка математика підриває фінансову грамотність молоді.

Крім того, освітні втрати посилює і брак вчителів математики, фізики, хімії. Цю проблему озвучували в Міністерстві освіти і науки України ще раніше.

Раніше ми писали про те, чому деякі діти ненавидять школу та що з цим робити.