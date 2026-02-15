ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
284
Час на прочитання
2 хв

Освітня катастрофа: майже половина українських підлітків не знає математики на базовому рівні

Кожен восьмий учень не знає математики навіть на рівні п’ятого класу: результати дослідження шокують.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Математика у школі

Математика у школі / © Pixabay

Ситуація з математичною грамотністю в Україні набула ознак системної кризи. Масштаби проблеми вражають: фактично половина підлітків у країні не володіє навіть елементарними основами предмета, що ставить під удар не лише їхню подальшу кар’єру, а й інтелектуальний потенціал усієї держави.

Такі результати демонструє дослідження освітніх втрат з математики від EdEra та Tokarev Foundation.

Чому втрата навичок загрожує майбутньому молоді

Фахівці проаналізували результати НМТ з математики 2022 — 2024 років і дані PISA-2022, інтерв’ю з учителями та діагностичні тести учнів 5, 7 і 10 класів у межах проєкту з подолання освітніх втрат від благодійного фонду savED.

Міжнародне дослідження PISA‑2022 засвідчило, що 42% українських підлітків не досягли базового рівня з математики, а лише 3% мають найвищі результати. На НМТ з математики торік 12% учасників не подолали поріг, відповівши гірше за рівень 5 — 7 класу. Середній результат при цьому був 132,5 бала зі 200. 12% — це кожен восьмий учень. З української мови та історії таких було всього 1%.

Фахівці при цьому наголошують: математика — це не тільки про оцінки та НМТ, а й про те, чи зможе людина мислити критично, прораховувати ризики й ухвалювати рішення. Втрата відповідних навичок у школі стає причиною їхнього браку у майбутньому в економіці, технологіях і управлінні. Також слабка математика підриває фінансову грамотність молоді.

Крім того, освітні втрати посилює і брак вчителів математики, фізики, хімії. Цю проблему озвучували в Міністерстві освіти і науки України ще раніше.

Раніше ми писали про те, чому деякі діти ненавидять школу та що з цим робити.

Дата публікації
Кількість переглядів
284
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie