Освітня омбудсменка рекомендує дистанційку для педагогів: подробиці

Вчитель / © Pexels

Реклама

Міністерство освіти і науки та місцеві адміністрації мають терміново опрацювати питання переходу шкіл на дистанційне навчання або продовження зимових канікул до 1 лютого 2026 року через складні погодні умови та проблеми з опаленням/

Про це освітня омбудсменка Надія Лещик повідомила у соцмережах Facebook, звертаючись до керівників освітніх закладів.

«Звертаюся до керівників закладів освіти, де оголошено канікули, з проханням видати наказ про дистанційну форму роботи на цей період та надати педагогам можливість самостійно обирати місце роботи. Не примушуйте вчителів працювати під час канікул у холодних класах», — написала вона.

Реклама

Вона наголосила, що це рішення відповідає постанові Кабінету Міністрів України і стосується всіх рівнів освіти — від дошкільної до вищої. «Міністерству освіти і науки разом з обласними державними адміністраціями та іншими зацікавленими органами виконавчої влади необхідно невідкладно опрацювати питання щодо доцільності продовження тимчасового припинення освітнього процесу в очній формі у закладах дошкільної, загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти та переходу на дистанційну форму навчання або продовження/запровадження зимових канікул до 1 лютого 2026 року», — йдеться у повідомленні.

Також у зверненні зазначається, що Київська міська державна адміністрація має забезпечити організацію екстрених чергових груп для тимчасового перебування дітей шкільного віку та чергування педагогічних працівників у закладах, де це необхідно.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві частину закладів освіти переведуть на дистанційне навчання.