ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
52
Час на прочитання
2 хв

Освітня омбудсменка рекомендує дистанційку для педагогів: подробиці

Освітня омбудсменка Надія Лещик вважає, що вчителі не повинні працювати в холодних класах.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Вчитель

Вчитель / © Pexels

Міністерство освіти і науки та місцеві адміністрації мають терміново опрацювати питання переходу шкіл на дистанційне навчання або продовження зимових канікул до 1 лютого 2026 року через складні погодні умови та проблеми з опаленням/

Про це освітня омбудсменка Надія Лещик повідомила у соцмережах Facebook, звертаючись до керівників освітніх закладів.

«Звертаюся до керівників закладів освіти, де оголошено канікули, з проханням видати наказ про дистанційну форму роботи на цей період та надати педагогам можливість самостійно обирати місце роботи. Не примушуйте вчителів працювати під час канікул у холодних класах», — написала вона.

Вона наголосила, що це рішення відповідає постанові Кабінету Міністрів України і стосується всіх рівнів освіти — від дошкільної до вищої. «Міністерству освіти і науки разом з обласними державними адміністраціями та іншими зацікавленими органами виконавчої влади необхідно невідкладно опрацювати питання щодо доцільності продовження тимчасового припинення освітнього процесу в очній формі у закладах дошкільної, загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти та переходу на дистанційну форму навчання або продовження/запровадження зимових канікул до 1 лютого 2026 року», — йдеться у повідомленні.

Також у зверненні зазначається, що Київська міська державна адміністрація має забезпечити організацію екстрених чергових груп для тимчасового перебування дітей шкільного віку та чергування педагогічних працівників у закладах, де це необхідно.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві частину закладів освіти переведуть на дистанційне навчання.

Дата публікації
Кількість переглядів
52
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie