Освітня субвенція для громад: у МОН розповіли нюанси перерахування коштів з державного бюджету

Освітня субвенція для громад: у МОН розповіли нюанси перерахування коштів з державного бюджету

Знімається контроль з усіх звітів, які подаються обласними державними адміністраціями та потребують збору інформації з територіальних громад.

Станом на 5 березня Держказначейство перерахувало 50% обсягу освітньої субвенції за березень на рахунки місцевих бюджетів.

Про це йдеться в офіційному листі Міністерства освіти і науки, - пише Укрінформ.

Перерахування решти 50% обсягу субвенції за березень згідно з розписом державного бюджету буде здійснено Казначейством на рахунки усіх місцевих бюджетів 11 березня.

Міністр освіти Сергій Шкарлет звернувся до керівників органів влади та місцевого самоврядування з проханням забезпечити своєчасну виплату заробітної плати в повному обсязі усім педагогічним працівникам за лютий та по змозі виплатити заробітну плату за першу половину березня (аванс).

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У міністерстві повідомляють про те, що знімається контроль з усіх звітів, які подаються обласними державними адміністраціями та потребують збору інформації з територіальних громад.