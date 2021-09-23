Освітянам роз'яснили, чи можна дітям працювати під час навчання та чи повинні учні прибирати в школі

Освітянам роз'яснили, чи можна дітям працювати під час навчання та чи повинні учні прибирати в школі

Діти після уроків можуть добровільно, на волонтерських засадах допомогти із прибиранням території.

Педагоги та керівники освітніх закладів не мають права залучати дітей до роботи замість навчання.

Про це пояснили в Офісі освітнього омбудсмена.

Залучення дітей до роботи замість проведення навчань назвали ганебним явищем та пояснили, що це законодавчо заборонено.

Педагогам нагадали про пункт 1 статті 53 Закону України “Про освіту”, в якому йдеться про те, що діти мають право на безпечні умови навчання, які повинен створити керівник освітнього закладу

"У школі діти повинні здобувати знання, а не перетворюватися на робочий ресурс вчителя, директора, міста або селища", - йдеться у повідомленні.

Там також наголосили, що відповідно до пункту 5 статті 53 Закону України “Про освіту”, дітей заборонено залучати до роботи чи захотів, якщо це не передбачає освітня програма.

Водночас у Офісі омбудсмена наголосили, що діти після уроків можуть добровільно, на волонтерських засадах допомогти із прибиранням території.

Неповнолітніх працівників не мають права залучати: до роботи в нічний час, у вихідні дні та до наднормових робіт, підіймання і переміщення предметів, маса яких перевищує встановлені граничні норми ваги.

В Офісі освітнього омбудсмена нагадали про "Санітарний регламент для шкіл", який набув чинності від 1 січня 2021 року. Якщо раніше учні 2-4 класів могли брати участь у прибиранні території школи, а учні 5-12 класів – у генеральному та щодобовому поточному прибиранні ділянки. То новий регламент не дозволяє такі прибирання, а лише створює правило, що учні повинні тримати власне робоче місце в чистоті, прибирати за собою сміття. Ця робота має відбуватись за участю педагогічних або медичних працівників і не перевищувати 1 годину на тиждень.

"Також учням 5-11(12) класів дозволяється поливати рослини та робити вологе прибирання без миючих і дезінфікуючих засобів поверхонь навчальних приміщень (крім вікон та підлоги). Учням забороняється виконувати небезпечні для їхнього життя та здоров’я роботи, зокрема, ті, через які вони можуть заразитися інфекційними хворобами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під Черкасами батьки поскаржилися, що школярі працювали на сільському баштані.

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