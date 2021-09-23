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Освітянам роз'яснили, чи можна дітям працювати під час навчання та чи повинні учні прибирати в школі

Освітянам роз'яснили, чи можна дітям працювати під час навчання та чи повинні учні прибирати в школі

Associated Press

Діти після уроків можуть добровільно, на волонтерських засадах допомогти із прибиранням території. 

Педагоги та керівники освітніх закладів не мають права залучати дітей до роботи замість навчання

Про це пояснили в Офісі освітнього омбудсмена. 

Залучення дітей до роботи замість проведення навчань назвали ганебним явищем та пояснили, що це законодавчо заборонено. 

Педагогам нагадали про пункт 1 статті 53 Закону України “Про освіту”, в якому йдеться про те, що діти мають право на безпечні умови навчання, які повинен створити керівник освітнього закладу

"У школі діти повинні здобувати знання, а не перетворюватися на робочий ресурс вчителя, директора, міста або селища", - йдеться у повідомленні. 

Там також наголосили, що відповідно до пункту 5 статті 53 Закону України “Про освіту”, дітей заборонено залучати до роботи чи захотів, якщо це не передбачає освітня програма.  

Водночас у Офісі омбудсмена наголосили, що діти після уроків можуть добровільно, на волонтерських засадах допомогти із прибиранням території. 

Неповнолітніх працівників не мають права залучати: до роботи в нічний час, у вихідні дні та до наднормових робіт, підіймання і переміщення предметів, маса яких перевищує встановлені граничні норми ваги. 

В Офісі освітнього омбудсмена нагадали про "Санітарний регламент для шкіл", який набув чинності від 1 січня 2021 року. Якщо раніше учні 2-4 класів могли брати участь у прибиранні території школи, а учні 5-12 класів – у генеральному та щодобовому поточному прибиранні ділянки. То новий регламент не дозволяє такі прибирання, а лише створює правило, що учні повинні тримати власне робоче місце в чистоті, прибирати за собою сміття. Ця робота має відбуватись за участю педагогічних або медичних працівників і не перевищувати 1 годину на тиждень.

"Також учням 5-11(12) класів дозволяється поливати рослини та робити вологе прибирання без миючих і дезінфікуючих засобів поверхонь навчальних приміщень (крім вікон та підлоги). Учням забороняється виконувати небезпечні для їхнього життя та здоров’я роботи, зокрема, ті, через які вони можуть заразитися інфекційними хворобами", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, під Черкасами батьки поскаржилися, що школярі працювали на сільському баштані

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