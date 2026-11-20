Богдан Хижняк / © Facebook

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На фронті, захищаючи Україну, загинув соліст Запорізької обласної філармонії, артист і ведучий міських заходів Богдан Хижняк.

Про це повідомила у Facebook колишня керівниця філармонії Ірина Конарева.

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Загинув соліст Запорізької філармонії Богдан Хижняк: що відомо

Про загибель артиста Конарева написала у Facebook:

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«Страшна звістка сьогодні прийшла до нас, так не повинно бути… На фронті загинув Богдан Хижняк, талановитий соліст Запорізької філармонії, захисник країни, волонтер, щира людина, чудовий батько і надійний завжди та в усьому. Осиротіла ще одна мистецька родина, але він завжди буде поруч з нами. Щирі співчуття дружині Юлії Хижняк, рідним, близьким і колегам, це непоправна втрата, сумуємо разом. Низький уклін Богдану за захист».

© Facebook

Богдан Хижняк: від роботи у філармонії до служби в ЗСУ

До повномасштабного російського вторгнення Богдан Хижняк виступав на сцені Запорізької обласної філармонії як соліст-вокаліст. Він брав участь у концертних програмах, а також був ведучим міських свят і заходів у Запоріжжі.

Після 24 лютого 2022 року Богдан разом із дружиною Юлією, яка раніше працювала артисткою балету в ансамблі «Запорожці», волонтерив. Подружжя збирало й розвозило гуманітарну допомогу на блокпости та підрозділам територіальної оборони. Того ж року Хижняк став до лав Збройних сил України.

У травні 2023 року військовий отримав почесний нагрудний знак Головнокомандувача ЗСУ «Золотий хрест». Наказ про нагородження підписав тодішній головнокомандувач Валерій Залужний.

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Нагадаємо, раніше ми писали про загибель одеситки Раяни — операторки БпЛА Чеченського добровольчого батальйону імені Шейха Мансура. Вона була єдиною жінкою у складі підрозділу та виконувала бойові завдання на Донецькому напрямку, зокрема вистежувала й знищувала російську бронетехніку.

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