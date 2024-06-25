"От прямо от кутюр чи од купюр": Мережу "розірвала" рожева коробка із готівкою, яку знайшло ДБР у Тищенка

Нардепа підозрюють у у незаконному позбавлення волі людини.

Працівники ДБР провели обшуки у помешканні одіозного народного депутата Миколи Тищенка. Користувачі Мережі звернули увагу на рожеву гламурну коробку, де нардеп зберігав готівку.

На фотографії, яку опублікувала пресслужба ДБР, видно співробітника правоохоронного органу та народний депутат, який в руках тримає пачку іноземної готівки, яку дістав із рожевої коробки.

Додамо, що правоохоронці також виявили швейцарський годинник Audemars Piguet Royal Oak Chronograph, ціна якого стартує від близько 50 тисяч євро.

Депутатка Київської міської ради 9 скликання від "Голосу", адвокатка Зоя Ярош на сторінці у фейсбук прокоментувала: "Продовжуємо екскурс по коробках для зберігання кешу. Ось гарна. От прямо от кутюр. Чи од купюр. Щось таке, да".

Українці із гумором пишуть, що:

"Тищенко все спакував в коробки і саме збирався нести у фонд для закупівлі дронів для спецпідрозділу Крекен".

Гламурненько.

То не його, то бабусі, вона накопичила й зберігала у нього".

"До Тищенка нагрянув ДБР. Є 2 новини:

1. В Миколи дуже гарна коробочка з іноземною готівкою. Ніжно рожева.

2. Більше не кум", - йдеться у дописі співзасновника проєкту "Мобільні лікарі" Олександра Бухтіяра.

Нагадаємо, 25 червня Державное бюро розслідувань скандальному нардепу Миколі Тищенку повідомили про підозру через події у Дніпрі. В Офісі генпрокурора додали, що погоджено клопотання щодо обрання нардепу запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешт.

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