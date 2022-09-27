Панотець - тіктокер: священник з Полтавщини прославився у Мережі (відео)

Панотець Миколай записує відео для TikTok, де відповідає на запитання вірян, розвінчує міфи про церкву та навіть проводить служби онлайн.

У селі на Полтавщині 23-річний священник став зіркою соцмереж. У нього налічують 24 тисячі підписників.

Як це - панотцю вести сторінку в TikTok та про те, як він у перший день повномасштабного вторгнення 24-го лютого забирав дружину з пологового, священник розповів у сюжеті ТСН.

"На даний момент на мій акаунт підписані 24 тис. людини, хоча я не люблю називати людей підписниками, тому що це все є мої друзі", - розповів панотець Миколай.

За записом уважно стежить семимісячний син отця з матінкою. Із пологового забирав їх у перший день вторгнення росіян, зазначають кореспонденти ТСН.

"Вранці 24 лютого, коли почалася повномасштабна війна я забрав матінку із дитиною з роддому. Були думки, щоби дитину з дружиною відправити до родичів, які перебувають на західній частині України. Але вона сказала, що ні. Що ми разом… Я парафію тоді залишити не мав права скажім так… Бо багато людей почали приходити до української церкви. А це єдина українська громада православної церкви України у нашій місцевості", - розповів священник.

Молодого священника запросили до села з Полтави. До 2021-го року в цій церкві правив Московський патріархат. Останні, коли йшли, навіть повирізали з території троянди.

"У мене ж проукраїнська позиція, особливо це було декілька разів, коли почалася повномасштабна війна. Ми повинні збільшувати кількість українського контенту у соцмережах, щоб розвивати своє українське", - зазначає священник.

Нагадаємо, причетних до звірств на Київщині російських військових може виявитися до 5 тисяч.

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