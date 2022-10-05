"Оточення Путіна ніколи не скаже йому, що Росія програє": правнучка Хрущова пояснила, навіщо РФ погрожує ядерною зброєю

Правнучка очільника уряду СРСР 1958-1964 років Микити Хрущова розповіла, що російський диктатор Володимир Путін намагається приховати від громадян своєї країни очевидні поразки на фронті. Саме тому він так поспішно зробив спробу анексувати українські території та постійно погрожує ядерною зброєю.

При цьому російська владна еліта позбавляє людей основних свобод, тим самим дедалі більше виявляючи свою тиранію.

Про це йдеться у статті Ніни Хрущової на сайті Project Syndicate.

За її словами, за ядерними погрозами Путіна стоять явні спроби приховати правду про катастрофічне становище російської армії на фронті. На додаток до того, що РФ не досягла початкової мети у війні проти України, світова спільнота не визнала жодної територіальної претензії країни-агресора. Натомість оточення Путіна боїться показати правду про жалюгідне становище армії РФ у цій війні.

"Ніхто з радників Путіна не скаже йому, що війна в Україні є для Росії стратегічною катастрофою. Вони не вкажуть, що він не досяг своєї первісної мети: окупувати Київ і возз'єднати "російські землі". І вони не пояснюватимуть, що світова спільнота ніколи не визнає її територіальних претензій. Це правда, яку Путін сподівається приховати ядерними погрозами", – пише Ніна Хрущова.

За її словами, парадокс російської тиранії полягає в тому, що політичне керівництво країни намагається якомога жорсткіше позбавити людей основних свобод.

"Просте поширення історії про війну, яка не є частиною наративу Кремля, вважається "поширенням хибної інформації", що карається з березня штрафами або навіть тюремним ув'язненням. Така держава не може вирішити фундаментальні проблеми, що стоять перед країною. Все, що Росія може зробити, – це дискредитувати потенційні альтернативи та придушити будь-яку опозицію", – заявила Хрущова.

Також вона припустила, що рано чи пізно Росія захоче налагодити відносини зі світовою спільнотою заради порятунку своєї економіки. Однак у цьому випадку спроба анексії українських територій стане високим бар'єром для прогресу.

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