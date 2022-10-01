Оточення в Лимані: Подоляк нагадав росіянам про Іловайську трагедію

В Лимані на Донеччині оточено близько 5 тис. російських окупантів.

Радника Офісу президента Михайло Подоляк заявляє, що ворожому угрупованню доведеться просити про вихід з котла на Лиманському напрямку.

Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк написав у Twitter.

На тлі подій у Лимані Подоляк нагадав росіянам про Іловайську трагедію, яка сталася влітку 2014 року.

"8 років тому російські військові оточили наші війська під Іловайськом. Тоді наші хлопці погодилися вийти без зброї. Але Росія порушила слово - колону розстріляли. Сьогодні просити про вихід із Лиманського котла доведеться РФ. Якщо, звісно, тим, хто бенкетує в Кремлі, є діло до своїх солдатів", - наголосив Михайло Подоляк.

Як повідомлялося, на Лиманському напрямку українці замикають у кільце підрозділи 20 російської армії та загони "БАРС". Затиснуті в Лимані російські окупанти попросили російське командування дозволити вийти з міста, але отримали відмову.

Українські військові встановили державний прапор на в'їзному знаку у Лимані Донецької області. Відео з'явилося у Мережі.

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