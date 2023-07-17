"Отріцатєльний рємонт": Мережа вибухнула мемами через підрив Кримського мосту – фото

Користувачі соцмереж миттєво відреагували на нічну "бавовну" на Кримському мосту.

На Кримському мосту у ніч проти 17 липня пролунали гучні вибухи. Внаслідок "бавовни" "впав" проліт мосту, там виникли кілометрові затори, автомобільний рух перекрили.

У Росії вже заявили, що удар по Кримському мосту здійснили "українські спецслужби" за допомогою надводних безпілотників.

Користувачі соцмереж не забарилися з реакцією на нічні події у Криму. ТСН.ua зібрав найкращі меми та жарти про вибухи на Кримському мосту.

Мережа вибухнула мемами через підрив Кримського мосту. Фото: соцмережі.

Мережа вибухнула мемами через підрив Кримського мосту. Фото: соцмережі.

Мережа вибухнула мемами через підрив Кримського мосту. Фото: соцмережі.

Оприлюднили фото підводного дрона котрим було зруйновано кримський міст pic.twitter.com/F2LtConNX3 — Robert Zeltinsh (@RobertZeltinsh) July 17, 2023

Мережа вибухнула мемами через підрив Кримського мосту. Фото: соцмережі.

Мережа вибухнула мемами через підрив Кримського мосту. Фото: соцмережі.

Мережа вибухнула мемами через підрив Кримського мосту. Фото: соцмережі.

Прокидаємось, схоже Кримський міст всьо!

Доброго ранку!

Єдине, що суки будуть мститися...але головне, щоб міст, як можна більше "поламалися" pic.twitter.com/44I3bpG4AZ — LaraFilinskayaUkraine (@LaraFilinni) July 17, 2023

Мережа вибухнула мемами через підрив Кримського мосту. Фото: соцмережі.

Мережа вибухнула мемами через підрив Кримського мосту. Фото: соцмережі.

Мережа вибухнула мемами через підрив Кримського мосту. Фото: соцмережі.

Кримський міст то не ми pic.twitter.com/D0aHDDRqsF — Artem Deyneha (@ArtDeyneha) July 17, 2023

Мережа вибухнула мемами через підрив Кримського мосту. Фото: соцмережі.

Мережа вибухнула мемами через підрив Кримського мосту. Фото: соцмережі.

> прокинулася через тривогу (



> зайшла почитати новини про кримський міст ) pic.twitter.com/9af1UvpHh1 — сліпа мавка | пані невдаха ️‍⊖ (@itakotsei) July 17, 2023

Мережа вибухнула мемами через підрив Кримського мосту. Фото: соцмережі.

Мережа вибухнула мемами через підрив Кримського мосту. Фото: соцмережі.

Читайте також: