"Отріцатєльний рємонт": Мережа вибухнула мемами через підрив Кримського мосту – фото

Користувачі соцмереж миттєво відреагували на нічну "бавовну" на Кримському мосту.
На Кримському мосту у ніч проти 17 липня пролунали гучні вибухи. Внаслідок "бавовни" "впав" проліт мосту, там виникли кілометрові затори, автомобільний рух перекрили.
У Росії вже заявили, що удар по Кримському мосту здійснили "українські спецслужби" за допомогою надводних безпілотників.
Користувачі соцмереж не забарилися з реакцією на нічні події у Криму. ТСН.ua зібрав найкращі меми та жарти про вибухи на Кримському мосту.
Оприлюднили фото підводного дрона котрим було зруйновано кримський міст pic.twitter.com/F2LtConNX3— Robert Zeltinsh (@RobertZeltinsh) July 17, 2023
Прокидаємось, схоже Кримський міст всьо!— LaraFilinskayaUkraine (@LaraFilinni) July 17, 2023
Доброго ранку!
Єдине, що суки будуть мститися...але головне, щоб міст, як можна більше "поламалися" pic.twitter.com/44I3bpG4AZ
Кримський міст то не ми pic.twitter.com/D0aHDDRqsF— Artem Deyneha (@ArtDeyneha) July 17, 2023
> прокинулася через тривогу (— сліпа мавка | пані невдаха ️⊖ (@itakotsei) July 17, 2023
> зайшла почитати новини про кримський міст ) pic.twitter.com/9af1UvpHh1
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