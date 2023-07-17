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"Отріцатєльний рємонт": Мережа вибухнула мемами через підрив Кримського мосту – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
754
Час на прочитання
1 хв
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"Отріцатєльний рємонт": Мережа вибухнула мемами через підрив Кримського мосту – фото

Мережа вибухнула мемами через підрив Кримського мосту. Фото: соцмережі.

Користувачі соцмереж миттєво відреагували на нічну "бавовну" на Кримському мосту.

На Кримському мосту у ніч проти 17 липня пролунали гучні вибухи. Внаслідок "бавовни" "впав" проліт мосту, там виникли кілометрові затори, автомобільний рух перекрили.  

У Росії вже заявили, що удар по Кримському мосту здійснили "українські спецслужби" за допомогою надводних безпілотників.  

Користувачі соцмереж не забарилися з реакцією на нічні події у Криму. ТСН.ua зібрав найкращі меми та жарти про вибухи на Кримському мосту.

Мережа вибухнула мемами через підрив Кримського мосту. Фото: соцмережі. / ©
Мережа вибухнула мемами через підрив Кримського мосту. Фото: соцмережі.
Мережа вибухнула мемами через підрив Кримського мосту. Фото: соцмережі. / ©
Мережа вибухнула мемами через підрив Кримського мосту. Фото: соцмережі.
Мережа вибухнула мемами через підрив Кримського мосту. Фото: соцмережі. / ©
Мережа вибухнула мемами через підрив Кримського мосту. Фото: соцмережі.
Мережа вибухнула мемами через підрив Кримського мосту. Фото: соцмережі. / ©
Мережа вибухнула мемами через підрив Кримського мосту. Фото: соцмережі.
Мережа вибухнула мемами через підрив Кримського мосту. Фото: соцмережі. / ©
Мережа вибухнула мемами через підрив Кримського мосту. Фото: соцмережі.
Мережа вибухнула мемами через підрив Кримського мосту. Фото: соцмережі. / ©
Мережа вибухнула мемами через підрив Кримського мосту. Фото: соцмережі.
Мережа вибухнула мемами через підрив Кримського мосту. Фото: соцмережі. / ©
Мережа вибухнула мемами через підрив Кримського мосту. Фото: соцмережі.
Мережа вибухнула мемами через підрив Кримського мосту. Фото: соцмережі. / ©
Мережа вибухнула мемами через підрив Кримського мосту. Фото: соцмережі.
Мережа вибухнула мемами через підрив Кримського мосту. Фото: соцмережі. / ©
Мережа вибухнула мемами через підрив Кримського мосту. Фото: соцмережі.
Мережа вибухнула мемами через підрив Кримського мосту. Фото: соцмережі. / ©
Мережа вибухнула мемами через підрив Кримського мосту. Фото: соцмережі.
Мережа вибухнула мемами через підрив Кримського мосту. Фото: соцмережі. / ©
Мережа вибухнула мемами через підрив Кримського мосту. Фото: соцмережі.
Мережа вибухнула мемами через підрив Кримського мосту. Фото: соцмережі. / ©
Мережа вибухнула мемами через підрив Кримського мосту. Фото: соцмережі.
Мережа вибухнула мемами через підрив Кримського мосту. Фото: соцмережі. / ©
Мережа вибухнула мемами через підрив Кримського мосту. Фото: соцмережі.

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Дата публікації
Перегляди
754
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