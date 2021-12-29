Отримала 60% опіків тіла: медсестру, яка постраждала у пожежі в лікарні на Прикарпатті, доправлять літаком до Києва

Стан потерпілої медсестри тяжкий.
З Івано-Франківська до Києва літаком доправлять 59-річну медсестру, яка під час пожежі в лікарні на Прикарпатті отримала 60% опіків тіла.
Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
"О 14:04 з Києва до Івано-Франківська вилетів літак санавіації. Попередньо планували залучати гвинтокрили, але через несприятливі погодні умови від цього відмовилися", - зазначили у МОЗ.
За даними медиків, стан потерпілої медсестри тяжкий. Її доправлять на лікування до Київського опікового центру.
Нагадаємо:
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У Косівській районній лікарні в Івано-Франківській області, де приймають хворих на COVID-19, в одній з палат інтенсивної терапії виникла пожежа.
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Пожежа виникла в палаті реанімаційного відділення на першому поверсі чотириповерхової будівлі лікарні. Вогонь охопив 55 м кв. У палаті у цей момент перебувало 7 хворих. Трьох медики встигли винести.
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На місці пожежі виявили тіла двох людей - 76-річної жінки та 79-річного чоловіка. У морзі, за даними медиків, перебувають ще тіла двох осіб, причина їхньої смерті смерті встановлюється. За попередніми даними, з-поміж чотирьох загиблих - одна людина померла внаслідок коронавірусної хвороби.
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Внаслідок пожежі отримали опіки ще троє працівників лікарні. Їх госпіталізували до обласної лікарні в Івано-Франківську, двоє з них - у критичному стані.
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