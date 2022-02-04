Отримала травму ноги: в Одесі жінка відсудила у водія маршрутки 200 тисяч гривень

Отримала травму ноги: в Одесі жінка відсудила у водія маршрутки 200 тисяч гривень

Постраждала отримала меншу суму, ніж вимагала.

В Одесі водій маршрутки, яка потрапила у ДТП, сплатить травмованій пасажирці 200 тисяч гривень. Постраждала вимагала від водія півтора мільйона гривень відшкодування моральних збитків.

Про це повідомили у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Подія трапилася у лютому 2021 року на вулиці Ріхтера. Водій громадського транспорту, який перевозив пасажирів, не впорався з керуванням і вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з автівкою Nissan. Водій легкового автомобіля помер у лікарні.

Одна із пасажирок маршрутки отримала травму ноги. Після аварії жінка не могла працювати, їй довелося пересуватися на милицях.

Травмована вимагала від водія маршрутки півтора мільйона гривень відшкодування моральних збитків. Однак суд погодив 200 тисяч гривень. Також жінка отримає 38 тисяч гривень компенсації від страхової компанії. Крім того, чоловік сплатив компенсацію жінці загиблого водія.

Малиновський районний суд виніс вирок чоловіку: п'ять років за ґратами, але звільнили від покарання. Йому призначили іспитовий строк.

Львів'янин відсудив у комунальників 57 тисяч гривень через падіння снігової брили на його авто

Раніше стало відомо, що в Одесі чоловік відсудив майже 87 тисяч гривень за пошкоджену деревом іномарку.

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