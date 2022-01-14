Отримала велику спадщину та "втрачала голову від чоловіків": подробиці вбивства Габріелли Яцкович в Ужгороді

Підозрюваного у вбивстві затримали.

В Ужгороді знайшли мертвою 36-річну Габріеллу Яцкович. Дівчина загадково зникла після Нового року, проте вбивця з її мобільного телефону спілкувався із друзями покійної.

Також читайте Одружений і мав стосунки із загиблою: відео затримання підозрюваного у вбивстві Габріелли Яцкович в Ужгороді

Про це повідомляє Оbozrevatel.

Загадково зникла та переписувалась у месенджерах

Габріелла Яцкович зникла одразу після Нового року. Вона не відповідала на телефонні дзвінки, натомість вона лише писала знайомим повідомлення, які суперечили одне одному. Так, 30 грудня дівчина написала начальниці, що вона змушена їхати до тітки в Угорщину, а тітці написала, що вона у Єгипті на відпочинку та скинула фото, які виявились завантаженими з Мережі.

До 5 січня друзі переписувались із Габріеллою в месенджерах, запрошуючи погуляти, проте та лише коротко відписувала, що вона за кордоном.

На вулиці залишила собаку, який вив

Проте 36-річна жінка залишила на вулиці свого собаку, який постійно вив. Це насторожило сусідів та друзів Габріелли, оскільки вони знали, що та дуже любила тварину і не вчинила б так. Тоді колеги дівчини звернулись до поліції.

Правоохоронці знайшли тіло Габріелли на горищі її будинку. На голові в неї був пакет, її задушили. Джерело видання в поліції Закарпаття зазначило, що розтин тіла експерти змогли зробити не одразу, оскільки воно замерзло.

Підозрюваним у вбивстві виявився коханий дівчини

Підозрюваним у вбивстві дівчини виявився її коханий Василь. Він був на кілька років молодшим від жінки. З ним Габріелла зустрічалась до 4 місяців.

За даними джерел видання у поліції, саме у нього знайшли мобільний телефон покійної. Поліція встановила, що дівчину вбили у новорічну ніч. Вбивця спершу вдарив її по голові, потім затяг на горище і вже там задушив пакетом.

Габріелла довіряла чоловікам, у яких закохувалась

Знайома родини розповіла, що після смерті матері Габріелла отримала велику спадщину - приватний будинок та квартиру в Ужгороді. Також дівчина дуже довіряла чоловікам, у яких закохувалась.

"У неї була ще одна слабкість – це чоловіки. Коли вони траплялися на її шляху, то вона втрачала голову, робила багато дурниць через них", - каже знайома родини покійної.

Дівчину могли вбити через спадщину

Дівчина нібито відштовхнула усіх рідних, оскільки побоювалась, що ті заберуть у неї спадщину. Знайома родини каже, що раніше була версія проте, що Василь вбив Габріеллу через те, що жінка нібито вимагала від нього покинути дружину. Проте на думку джерела видання, це неправда, оскільки покійна так ніколи себе не поводила.

Рідні підозрюють, що дівчину могли вбити саме через спадщину.

Нагадаємо:

Читайте також: