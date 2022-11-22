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Отримали анонімний дзвінок: на Рівненщині священників УПЦ МП запідозрили у приховуванні диверсантів

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
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Отримали анонімний дзвінок: на Рівненщині священників УПЦ МП запідозрили у приховуванні диверсантів

В Рівненській області СБУ проводить обшуки в одному з монастирів московоського патріархату.

На Рівненщині священників УПЦ МП  запідозрили у приховуванні диверсантів та розповсюдженні кремлівської пропаганди. СБУ провела обшук у приміщеннях Сарненської єпархії УПЦ МП після анонімного дзвінка.

Було повідомлено про причетність керівництва єпархії щодо приховування диверсійно-розвідувальних груп, які зайшли з Білорусі. Під час обшуків правоохоронці на території монастирів знайшли пропагандистські матеріали.

"На Рівненщині Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Корецького Свято-Троїцького монастиря (м. Корець), жіночого монастиря на честь Волинської ікони Божої Матері (с. Серники Зарічненського району) та на території приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ", - зазначили в пресслужбі СБУ.

Мета перевірок протидія підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

Жителі області відреагували на перевірки СБУ монастирів московського патріархату:

  • От за це спасибі.
  • Це вже давно треба було зробити, ще в 2014 році, і трусити все підряд, до чого приклалася рука МП.
  • Ще б врахували, що під Корецьким монастирем підземних ходів сила-силенна, їх би теж прочесати треба. В Почаєві те ж саме.

Нагадаємо, що сьогодні СБУ проводить обшуки у Київо-Печерській Лаврі. Триває перевірка даних про використання приміщень УПЦ для переховування ворожих ДРГ, іноземних громадян, зберігання зброї тощо.

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Перегляди
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