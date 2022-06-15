"Отримали "друге життя": з Лисичанська та Привілля евакуювали 52 людини (відео)

"Отримали "друге життя": з Лисичанська та Привілля евакуювали 52 людини (відео)

У вівторок, 14 червня, на Луганщині вдалося провести чергову евакуацію.

З Лисичанська та Привілля вивезли 52 жителів.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає пресслужба обладміністрації.

"Люди розуміють, що можуть опинитися в пастці росіян, як в Сєвєродонецьку. Тому готові виїжджати до безпечних регіонів України", - повідомив він.

Гайдай зазначив, що до майже зруйнованого окупантами Привілля з кожним днем діставатися все складніше.

"Втім, і волонтери, і поліцейські, і рятувальники роблять все можливе, аби врятувати жителів області. Вчора друге життя отримали ще 52 людини. Це мешканці Лисичанська та Привілля", - наголосив очільник Луганщини.

Також Гайдай повідомив, що вчора, 14 червня, загалом вдалося евакуювати 75 мешканців Луганщини.

"Сил терпіти не залишилося. Мешканці області масово почали евакуюватися. Евакуація проходить вкрай важко, бо обстріли не вщухають. Людей забирають адресно, часто потрапляючи під обстріли. Нині охочих виїхати з кожним днем стає все більше. Бо перебувати на Луганщині - це малий шанс пережити цю війну", - зазначив він.

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